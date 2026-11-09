09/ 11/ 2026 22:18

Costó casi $3 mil millones: Hospital de emergencia fue abandonado junto con sus equipos médicos nuevos en San Miguel

Arrumbado en una bodega, encontramos un hospital modular en San Miguel que fue comprado en pandemia para ser usado en emergencias. Casi 3 mil millones de pesos gastó el Estado en camillas, sillas de ruedas, biombos clínicos y calefactores y nada de esto fue redistribuido en la red hospitalaria. “Una administración ineficiente”, denunció la Contraloría y lo peor: Fuimos a fiscalizar estas bodegas y, después de 5 años, el hospital modular sigue sin ser usado y en malas condiciones de almacenamiento.