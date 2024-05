“¡No lo puedo creer!”: Chileno ganó un auto Tesla que sorteó el conocido youtuber MrBeast por su cumpleaños - Chilevisión

Marcelo Curamil es el nombre del afortunado ganador que este miércoles recibió la inesperada noticia desde Estados Unidos. Se trata de un lujoso vehículo avaluado en casi 40 millones de pesos.

Un afortunado chileno se coronó como ganador de uno de los millonarios y lujosos vehículos marca Tesla que sorteó el reconocido influencer MrBeast para festejar su cumpleaños.

Se trata de Marcelo Curamil, un ingeniero constructor de Temuco, región de la Araucanía, quien se enteró de la noticia durante la tarde de este miércoles.

"¡Con..., no puedo creer! ¿¡Qué está pasando en este momento!? Me acabo de enterar que me gané el Tesla de Mr. Beast. Congratulations for me! I win the Tesla!", expresó en su cuenta de Instagram.

En cuanto a los premios, de acuerdo con las bases publicadas por el creador de contenidos, el concurso ofrecía una camioneta Cybertruck además de otros 25 autos Tesla Model 3.

El chileno ganó el último modelo y su precio en el mercado parte en $39.900.000 y, entre sus especificaciones técnicas, cuenta con un motor de tracción trasera con una autonomía de 513 kilómetros.

De momento, se desconoce la logística que empleará el reconocido youtuber estadounidense para entregar el premio. Curamil tampoco ha revelado si es que lo contactaron desde el equipo de Jimmy Donaldson, nombre real de MrBeast.

Revisa la reacción del chileno ganador del Tesla: