“No están muy de acuerdo con…”: Revelan motivo por el que Arturo Vidal ha aplazado querella contra Camilo Huerta

El equipo de comunicaciones del futbolista tendría una postura muy clara sobre una posible acción legal contra Huerta y cómo ello afectaría la imagen de Arturo.

Este martes, Camila Campos, también conocida como “Camilísima”, reveló nuevos detalles respecto de la presunta querella que interpondría Arturo Vidal contra Camilo Huerta.

La acción judicial fue anunciada por el equipo de comunicaciones del futbolista a Campos, tras los dichos de Camilo donde mencionó a los 3 hijos que Vidal tiene con Marité Matus, todos menores de edad.





¿Arturo Vidal se querellará contra Camilo Huerta?

En ese contexto, luego de que Camilo visitara los tribunales de justicia este martes por la querella que él interpuso contra Marité por injurias, se reveló que no había acciones judiciales en contra de Huerta.

“El abogado de Camilo Huerta estuvo revisando cuáles son las acciones judiciales que tenía pendientes y la querella que habría interpuesto Arturo Vidal no figura en la lista”, indicó Adriana Barrientos en Zona de Estrellas.

En esa misma línea, Camilísima aclaró: “Yo sé por parte del equipo de comunicaciones de Arturo Vidal que no están muy de acuerdo con que él avanzara”.

“Porque no es conveniente para él como jugador de fútbol meterse en temas más faranduleros, pero ¿de que tiene rabia Arturo Vidal por lo que anda hablando Camilo Huerta? doy fe de aquello”, concluyó.