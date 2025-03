Disley Ramos se cambió de casa y reveló complicación de vivir con sus padres - Chilevisión

El departamento cuenta con dos piezas, una para la ropa y los productos que le llegan debido a su trabajo, y la otra para poder dormir.

Disley Ramos se fue de la casa de sus papás al Barrio Bellavista, donde arrendó un departamento que le va a permitir grabar contenido en redes sociales con mayor comodidad.

La influencer se había propuesto estar sólo un año en el hogar de sus padres, puesto que había vuelto tras el quiebre sentimental con su ex pareja y logró cumplir dicha meta.

El nuevo departamento de Disley Ramos

"Volver a la casa de mis papás fue una situación triste, pero rico volver a vivir con ellos porque soy hija única, somos súper unidos los tres, pero vuelves a como antes, a retroceder un poco", comentó Disley en conversación con LUN.

En esa misma línea, agregó: "Si bien me daban todas las facilidades, y conmigo son un siete, tenía ganas de tener mi espacio para poder estar tranquila (...) Después de un año, pasó".

Disley admitió que sentía que estaba "invadiendo" a sus padres: "Más que nada por un tema de no incomodar, de no invadir el espacio porque me llegaban productos o cajas de marcas o cosas y gracias a Dios que me ha ido muy bien, tenía lleno el living de puras cosas".

La influencer reveló que extrañará las comidas de su madre, sin embargo el cambio será paulatino porque las reformas del departamento terminan la próxima semana. Se va a mudar, pero hay días en los que se quedará en casa de sus padres también.

"Tiene buen tamaño, no es gigante, pero cumple", cerró Disley, quien además comentó que su departamento nuevo es estilo mariposa y cuenta con una pieza sólo para ropa y otra para poder dormir.