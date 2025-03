“No eres nadie, yo te hice”: Krespita Rodríguez contó detalles del quiebre de su relación - Chilevisión

La boxeadora relató los complejos momentos que atravesó tras el fin de su romance con el padre de su hija.

Krespita Rodríguez se sinceró sobre su quiebre amoroso y contó detalles del proceso personal que vivió luego de tomar la decisión de separse del padre de su hija.

La campeona mundial será una de la protagonistas del nuevo capítulo de La Divina Comida, que se estrena este sábado, y abordó el difícil momento que atravesó tras su ruptura.

“Para mí, mi hija me hizo entender que todo lo que era malo para mí, yo en ella no lo iba a replicar. Ahí fue el indicio de separar toda relación para mejorar yo y sanarme yo”, confesó.

Incluso la boxeadora reveló que su expareja “en todo el proceso no me apoyó. Yo volví a competir el 2018, esto fue antes de mi tumor, y él empezó con su tema psicológico: ‘no eres nadie, yo te hice, yo saco una piedra y saco 10 campeonas del mundo’”.

“‘Yo te hice, yo te enseñé a hablar’, a ese extremo llegó. Yo después lo demandé por un tema de visitas, para que controlara los horarios, porque cuando era más chica se perdió, y él quería aparecer cuando a él le daba la gana”, agregó.

La separación de Krespita Rodríguez

Krespita Rodríguez compartió una reflexión sobre su separación y señaló que “yo también vivo mis problemas, y me costaba y no lo hablaba porque mi hija no quería que se llevara esa imagen del papá, y después pasó este tema de la cirugía, se puso a llorar, que me quería abrazar”.

En ese sentido, la deportista buscaba el apoyo del padre de su hija ”porque después de la cirugía yo perdí la fuerza, tenía sensación de inestabilidad, me empecé a atrofiar muscularmente, yo no me podía abrochar un zapato”.

”Y esta persona no apoyaba en absolutamente nada y siempre me generaba conflictos, ahora que empecé con el tema deportivo y me voy de viaje dice ‘ puta, sorry, pero te vas a puro webear’, y a mi hija también le dice cosas como que ‘las mamás que se van a de viaje son malas y dejan a sus hijas solas’”, detalló.