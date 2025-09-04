 Miss Mundo Chile 2025: Postula aquí al casting del certamen de belleza transmitido por Chilevisión - Chilevisión
04/09/2025 16:36

Miss Mundo Chile 2025: Postula aquí al casting del certamen de belleza transmitido por Chilevisión

Para ser parte del proceso de selección al reconocido concurso es necesario cumplir con un solo requisito. Revisa los detalles a continuación.

Publicado por CHV Noticias

La versión 2025 de Miss Mundo Chile será transmitida por las pantallas de Chilevisión y está en búsqueda de sus nuevas flamantes candidatas.

El reconocido certamen de belleza definiriá quién será la sucesora de Francisca Lavandero. Para esto, quienes deseen participar pueden inscribirse en un casting abierto en la web de Chilevisión.

La nueva edición del concurso más antiguo de belleza internacional será conducido por Julio César Rodríguez, y su backstage estará a cargo de los periodistas y conductores de “Sabingo”, Juan Pablo Queraltó y Emilia Daiber.

Participa del casting online

Para participar del casting online es importante cumplir con un único requisito:

  • Tener entre 18 y 27 años de edad.

Quienes deseen participar de la postulación a Miss Mundo Chile, deberán completar el formulario de inscripción disponible a continuación.

Otra alternativa es enviar un mensaje por WhatsApp al número +569 9619 8219.

