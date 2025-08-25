 “Mi corazón se va contigo”: Paloma Aliaga despidió entre lágrimas a su hija Alondra tras viaje a Norteamérica - Chilevisión
25/08/2025 14:05

“Mi corazón se va contigo”: Paloma Aliaga despidió entre lágrimas a su hija Alondra tras viaje a Norteamérica

En el lugar estaba toda la familia y amigos de Alondra, quienes despidieron a la joven de 14 años que partió rumbo a Canadá para perfeccionar sus dotes actorales.

Publicado por CHV Noticias

Este domingo, Daniel Valenzuela y Paloma Aliaga despidieron en el aeropuerto a su hija Alondra, de 14 años, quien partió rumbo a Canadá para cursar sus estudios con normalidad y tomar clases de actuación a fin de perfeccionar sus habilidades.

En el lugar estuvo presente toda la familia materna y paterna de Alondra, sumado a todos sus amigos, quienes entre lágrimas despidieron a la joven.

La despedida de Alondra Valenzuela

Al respecto, Aliaga compartió una serie de fotografías sobre la despedida y escribió: "Mi dulce Alondra, que sigas sumando bellas personas en tu camino, disfruta cada segundo de esta hermosa experiencia".

En esa misma línea, agregó: "Todo lo demás que te quiero decir va en una cartita junto a tu pasaporte. Recuerda: solo la distancia física nos separa por ahora. Mi corazón se va contigo. Te amo".

Al respecto, Alondra contestó: "Lo que te amo, mamá". En paralelo, la pequeña no logró contener la emoción cuando tuvo que despedirse de su padre, Daniel Valenzuela: "Boté mis lagrimones", admitió el comunicador en conversación con LUN.

El intercambio académico de Alondra Valenzuela tiene una duración de 6 meses y según explicó Aliaga al mismo medio, la joven vivirá con una familia de origen chino que tiene dos hijas que asisten al mismo establecimiento que Alondra.

"Para mí es difícil. Siento mucha seguridad de ella. Sé que se va a cuidar, que va a un lugar seguro y confío de este intercambio (...) Sé que no se va a exponer a tonteras, ni alcohol, ni mucho menos a drogas. Se cuida bastante", concluyó Paloma.

Revisa las publicaciones de Instagram:

