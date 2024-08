“Aguanté dos semanas”: Daniel Valenzuela contó por primera vez cómo supo del romance entre Paloma Aliaga y su hermano - Chilevisión

A más de una década del mediático escándalo que remeció a la farándula chilena, el reconocido comunicador y locutor radial contó con lujo de detalle cómo se enteró de la infidelidad.

Fue en abril de 2013 cuando un escándalo de proporciones remeció a la farándula chilena de aquel entonces: Daniel Valenzuela se enteraba que su hermano, Cristóbal, se había emparejado con Paloma Aliaga, su entonces esposa.

Ahora, a más de una década, el comunciador también conocido como "Palomo" ahondó en lo ocurrido y contó por primera vez cómo se enteró de la infidelidad.

"A mí Paloma me gustó de verdad. Estaba muy enamorado y fui muy feliz", comenzó diciendo en "De tú a tú", donde habló con lujo de detalles sobre la inesperada traición.

Así se enteró Daniel Valenzuela sobre la infidelidad

"Me llegaban comentarios de que iba a salir una nota sobre el tema. Yo no lo podía creer, y no lo creí", recordó sobre el momento en que supo sobre la relación. "Aguanté dos semanas sin decir nada, decía que nada que ver", añadió.

En consecuencia, según dijo, "llegó el momento en que me dijeron que el tema iba tal día, todo explotó, y ahí entendí, con los hechos ya acontecidos".

"Para mí no era sorpresa que pudiese pasar con ella, por la relación que teníamos, por lo flojos que estábamos. Pero el otro protagonista en cuestión (su hermano) era lo difícil de entender. Ahí fue más dolorosa la conversación, más de tiempo, con más distancia". confesó.

"Se hizo ingobernable, inmanejable"

En cuanto a la repercusión en los medios de comunicación, Valenzuela aseguró que "se hizo ingobernable, inmanejable". "El agobio mediático era algo que yo odiaba con todo mi ser, el estar expuesto públicamente", manifestó.

"Recuerdo que una vez saliendo de la radio llegué a vomitar por el acoso y las preguntas… es una de las cosas más duras que me ha tocado, fue el momento en que deseaba con mi vida haberme quedado como comparsa en un teatro", cerró.