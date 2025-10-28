De Sigrid Alegría a Tonka Tomicic: Famosos despiden con emoción a Héctor Noguera - Chilevisión

El presidente Boric decretó Duelo Oficial por el fallecimiento del querido actor, mientras que colegas y otras celebridades dedicaron sensibles palabras para Tito Noguera a través de redes sociales.

Chile está de luto. Este martes se confirmó la muerte del emblemático actor Héctor Noguera a los 88 años producto de un cáncer, según informó su hija Amparo Noguera.

Tras el fallecimiento del querido intérprete y director de teatro, el presidente Gabriel Boric decretó Duelo Oficial, lo que implica que se fijará el izamiento de la bandera a media asta en La Moneda, en las oficinas y reparticiones públicas, lo que también debe ser replicado en las unidades de las Fuerzas Armadas y Carabineros.

El fallecimiento de Tito Noguera ha conmovido al país, ya que por décadas estuvo presente en las casas de todo Chile con entrañables personajes que se ganaron el corazón del público de manera transversal.

Es por eso que tanto televidentes como figuras del gobierno, las artes y el espectáculo han dedico palabras para despedir a un actor que marcó a varias generaciones: Del presidente Gabriel Boric, Camila Vallejo y René Naranjo a MAriana di Girolamo y Tonka Tomicic.

Ha partido Héctor Tito Noguera, un gigante del teatro, un gigante de Chile. Se va físicamente pero su legado queda indeleble en las generaciones que formó, en las audiencias que conmovió, en las tablas que pisó, en los chilenos y chilenas que durante tantos años lo dejaron entrar… pic.twitter.com/tIXKUAsJmZ — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) October 28, 2025

Chile le dice hasta siempre a un querido referente nacional. Héctor "Tito" Noguera fue mucho más que un actor excepcional en cada personaje que interpretó, fue un formador y un puente entre generaciones. Su trayectoria, calidez y compromiso con la cultura chilena dejan una huella… https://t.co/Bvu1en16Mm — Camila Vallejo Dowling (@camila_vallejo) October 28, 2025

Partió Héctor Noguera.

Puro agradecimiento por su arte y por las emociones que supo crear en teatro con La Vida es Sueño, Hamlet, Rey Lear y tantos más; tbn en TV y cine.

Involvidable Mr Clark en “Pampa Ilusión”, siempre amable e inquieto, su legado queda en el corazón de Chile. pic.twitter.com/8big6tHjW1 — René Naranjo Sotomayor (@renenaranjo) October 28, 2025