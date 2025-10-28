 De Sigrid Alegría a Tonka Tomicic: Famosos despiden con emoción a Héctor Noguera - Chilevisión
28/10/2025 12:29

De Sigrid Alegría a Tonka Tomicic: Famosos de luto por muerte de Héctor Noguera rinden emotivos homenajes

El presidente Boric decretó Duelo Oficial por el fallecimiento del querido actor, mientras que colegas y otras celebridades dedicaron sensibles palabras para Tito Noguera a través de redes sociales.

Publicado por CHV Noticias

Chile está de luto. Este martes se confirmó la muerte del emblemático actor Héctor Noguera a los 88 años producto de un cáncer, según informó su hija Amparo Noguera.

Tras el fallecimiento del querido intérprete y director de teatro, el presidente Gabriel Boric decretó Duelo Oficial, lo que implica que se fijará el izamiento de la bandera a media asta en La Moneda, en las oficinas y reparticiones públicas, lo que también debe ser replicado en las unidades de las Fuerzas Armadas y Carabineros.

El fallecimiento de Tito Noguera  ha conmovido al país, ya que por décadas estuvo presente en las casas de todo Chile con entrañables personajes que se ganaron el corazón del público de manera transversal.

Es por eso que tanto televidentes como figuras del gobierno, las artes y el espectáculo han dedico palabras para despedir a un actor que marcó a varias generaciones: Del presidente Gabriel Boric, Camila Vallejo y René Naranjo a MAriana di Girolamo y Tonka Tomicic.

