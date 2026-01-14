Mariana di Girolamo sorprende al mostrar avance de su embarazo en veraniega foto con su pareja - Chilevisión

A través de las historias de su cuenta de Instagram, la actriz volvió a compartir sobre su embarazo en una imagen junto a su pareja.

A casi dos semanas del anuncio de su embarazo en Año Nuevo, Mariana di Girolamo compartió a través de las historias de su cuenta de Instagram, una nueva fotografía a sus seguidores.

En ella aparece con su pareja, el productor y DJ chileno Sebastián Román en un típico retrato de verano: Con traje de baño junto a la piscina.

Así, la actriz de 35 años mostró un avance de su embarazo de su primer hijo o hija, fruto de la relación con su esposo, con quien ya ha compartido otros momentos en sus redes sociales.

Román tiene una carrera relacionada a la música house y la electrónica, pues es parte del grupo chileno MKRNI y se presenta en fiestas bajo el nombre artístico Persona RS.

El 1 de enero, Di Girolamo pubicó su primera foto embarazada, esa vez sin su pareja, y de inmediato se llenó de felicitaciones y tiernos comentarios que celebraban la emocionante noticia.

La artista luego comentó en una entrevista con Página 7 que "me demoré harto en contarlo. Mi círculo siempre supo, pero no estaba decidida a contarlo públicamente".