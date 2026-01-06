Mariana di Girolamo habla por primera vez de su embarazo: “Me demoré harto en contarlo” - Chilevisión

Durante la noche de Año Nuevo, la actriz sorprendió a sus seguidores con una foto en que mostraba su avanzado vientre. "Estoy recibiendo todo ese cariño", expresó.

La actriz Mariana di Girolamo habló por primera vez de su embarazo, luego de publicar una tierna foto en redes sociales.

Recordemos, a través de Instagram, la intérprete de 35 años comunicó la noticia con una tierna fotografía en la que se observa su avanzado embarazo.

Mariana di Girolamo habla de su embarazo

"Un momento vital y personal único que estoy disfrutando mucho. Un gran cambio, mucho que celebrar. Me siento muy grande", afirmó en entrevista con el medio Página7.

Consultada sobre el revuelo que causó este anuncio, Di Girolamo admitió: "Me demoré harto en contarlo. Mi círculo siempre supo, pero no estaba decidida a contarlo públicamente".

"Fue una foto súper improvisada que sacamos para Año Nuevo y dije: '¿sabes qué?, ya, ahora sí'. No estaba borracha, pero sí rodeada de borrachos", detalló sobre el contexto de la imagen.

Mariana di Girolamo - Instagram

"La subimos y causó harto revuelo, un montón de comentarios, igual me dio un poquito de nervios. Es una preciosa noticia para mí, para mi familia, mi marido y amigos. Estoy recibiendo todo ese cariño y que nos nutra", cerró.

Cabe mencionar que la actriz espera su primer bebé, fruto de la relación con su esposo, el músico y DJ chileno Sebastián Román.