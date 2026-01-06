 Mariana di Girolamo habla por primera vez de su embarazo: “Me demoré harto en contarlo” - Chilevisión
Minuto a minuto
Brecha público-privado se mantiene tras PAES 2025: Sólo un liceo público está entre los 100 mejores Egresado de Carabineros y futuro estudiante de Derecho: Despiden a joven muerto tras golpiza en Talcahuano “Vi su dedicación”: La historia del profesor que convirtió a joven de Mulchén en puntaje nacional “Sabemos que no se puede hacer”: Indignación por turistas bañándose en laguna de Torres del Paine “Solo se humillan”: Pdte. Boric arremete contra líderes que “se muestran serviles” a Donald Trump
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
06/01/2026 16:16

Mariana di Girolamo habla por primera vez de su embarazo: “Me demoré harto en contarlo”

Durante la noche de Año Nuevo, la actriz sorprendió a sus seguidores con una foto en que mostraba su avanzado vientre. "Estoy recibiendo todo ese cariño", expresó.

Publicado por CHV Noticias

La actriz Mariana di Girolamo habló por primera vez de su embarazo, luego de publicar una tierna foto en redes sociales.

Recordemos, a través de Instagram, la intérprete de 35 años comunicó la noticia con una tierna fotografía en la que se observa su avanzado embarazo. 

Mariana di Girolamo habla de su embarazo

"Un momento vital y personal único que estoy disfrutando mucho. Un gran cambio, mucho que celebrar. Me siento muy grande", afirmó en entrevista con el medio Página7.

Consultada sobre el revuelo que causó este anuncio, Di Girolamo admitió: "Me demoré harto en contarlo. Mi círculo siempre supo, pero no estaba decidida a contarlo públicamente".

"Fue una foto súper improvisada que sacamos para Año Nuevo y dije: '¿sabes qué?, ya, ahora sí'. No estaba borracha, pero sí rodeada de borrachos", detalló sobre el contexto de la imagen.

Mariana di Girolamo - Instagram

"La subimos y causó harto revuelo, un montón de comentarios, igual me dio un poquito de nervios. Es una preciosa noticia para mí, para mi familia, mi marido y amigos. Estoy recibiendo todo ese cariño y que nos nutra", cerró.

Cabe mencionar que la actriz espera su primer bebé, fruto de la relación con su esposo, el músico y DJ chileno Sebastián Román.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Estado paga a familias que mantengan al día el Control de Salud Niño Sano: Cómo recibir el bono

Lo último

Lo más visto

¡Remezón en Fiebre de Baile! Querida participante renuncia por lesión y anuncian su reemplazo

En plena recta final, el programa de Chilevisión sufre la baja de una de sus concursantes más populares.

06/01/2026

“Voy a tener que retirarme”: Corresponsal de CHV Noticias vivió tensa situación en Caracas

El periodista Luis Carlos Parada se encontraba en pleno centro de la capital de Venezuela cuando debió retirarse ante el amplio contingente policial que divisó en las calles.

06/01/2026

“Ojos abiertos”: Pedro Pascal compartió dichos de Camila Vallejo por situación Latinoamérica y EEUU

A través de Instagram, el actor subió las declaraciones de la vocera de Gobierno respecto a la postura de Donald Trump tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela.

06/01/2026

“Tremenda mujer”: Felipe Kast compartió fotos inéditas con Pamela Díaz y sorprendió con declaración de amor

Esta es la primera vez que el senador y la comunicadora muestran un poco más sobre su relación, dado que han mantenido un perfil más bajo desde que confirmaron el romance.

06/01/2026