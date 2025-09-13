 María José Prieto reveló si dudó de Cristián Campos tras denuncia de abuso sexual - Chilevisión
13/09/2025 09:57

María José Prieto reveló si dudó de Cristián Campos tras denuncia de abuso sexual

Mientras relataba el episodio de abuso que sufrió por parte de su padrastro, la intérprete fue consultada por Diana Bolocco sobre si en algún momento llegó a desconfiar de su esposo, Cristián Campos.

Publicado por Gabriela Valdés

María José Prieto habló sobre los abusos que sufrió por parte de su padrastro, cómo esa vivencia le sirvió con lo ocurrido con su esposo y si alguna vez dudo de él.

La actriz estuvo presente en el último capítulo de Podemos Hablar, donde se refirió al fallo que sobreseyó a Cristián Campos de abusos deshonestos en contra de Raffaella Di Girolamo en tiempos en que era pareja de su madre. 

La intérprete se emocionó al recordar el duro proceso que enfrentó tras denunciar, junto a otras familiares, a su padrastro, quien la abusó entre los 9 y 16 años, logrando que fuera encarcelado por el delito.

Durante el relato, Diana Bolocco le preguntó: "Y tú María José, ¿dudaste alguna vez de tu marido?".

A lo que la actriz respondió: "Jamás, jamás porque lo conozco a él, yo sé que él jamás podría hacer una cosa así, yo conozco la personalidad de los abusadores, yo fui abusada y sé perfecto cómo se mueven, cómo miran, conozco a la denunciante, por eso mismo puedo aseverar que Cristián no es capaz de hacer algo así".

En esa línea, Prieto señaló que "esta denunciante lo único que hace es buscar a Cristián durante todos estos años, después de que tuvo esos flashback, ella ha seguido tratando de buscar a Cristián".

"Cómo no tiene un repelente, o sea, yo no quería ver más en mi vida a mi padrastro hasta que se secara en la cárcel", cuestionó finalmente la intérprete.

