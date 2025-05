María Colores en pie de guerra contra Thais Jordão: La acusó de hostigamiento por redes - Chilevisión

La cantante disparó contra la modelo brasileña por agresiones verbales en redes sociales tras protagonizar un episodio con su expareja, el periodista Iván Núñez.

María Colores acusó a Thais Jordão, modelo y expareja del periodista Iván Núñez, de haberla agredido verbalmente, en medio de una polémica que llegó hasta Primer Plano.

El caso estalló luego que la artista subiera al comunicador al escenario en uno de sus conciertos y, luego de interpretar una canción, terminaran dándose un beso.

El hecho, captado en cámaras y viralizado en redes sociales, no habría agradado a la brasileña, que comenzó una ofensiva por redes sociales contra la propia María Colores y un amigo suyo, según se supo en el espacio de Chilevisión.

"Yo nunca pensé que me iba a escribir ella a mí. Empezó a invadir a un amigo y a mandar puteadas a mí y a mi amigo de una manera muy agresiva", destapó la intérprete, cuyo nombre de pila es María Magdalena Ortiz.

No obstante, María Colores explicó que la paciencia le duró poco tras ese episodio: "Ahí yo dije: 'Esto ya es demasiado', (...) es capaz de meterse a hablarle a otra persona para que me lleguen mensajes y ya sin ningún tipo de límites".

"Se me colmó la paciencia, dije: 'suficiente'. ¿Quieres jugar? Entonces juguemos", lanzó, claramente desafiando a la brasileña.

En la otra vereda, la modelo contestó a las consultas de Primer Plano y afirmó que María Colores se está "colgando" de ella para hacerse conocida y potenciar su carrera musical: "Está muy claro que sí".

"Yo no tengo nada que ver con ellos, entonces no tendría que estar acosándome su entorno", descargó Jordão, antes de volver a disparar contra la cantante.

"Si tú quieres ser narcisista y manipular a la gente, hazlo desde tu perspectiva y deja que la gente piense lo que quiera".

De todas maneras, Jordão aclaró que su relación sentimental con Iván Núñez terminó hace dos años, en 2023.

"Quiero aclarar que con el padre de mi hijo no tengo nada, hace dos años me fui yo de esta casa. Con él no tengo nada... pucha, qué pena, ojalá la niña deje de buscar la pantalla", concluyó.

