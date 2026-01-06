 “Los quiero mucho”: Delfina Guzmán reapareció en redes sociales con emotivo mensaje - Chilevisión
06/01/2026 15:55

“Los quiero mucho”: Delfina Guzmán reapareció en redes sociales con emotivo mensaje

La actriz cumplirá 98 años en abril y el video causó impacto en los internautas, dado que aparece utilizando una cánula para recibir oxígeno.

Publicado por CHV Noticias

Este martes, Joaquín Eyzaguirre Guzmán publicó un emotivo video donde aparece su madre, la actriz Delfina Guzmán, quien actualmente tiene 97 años.

En el registro, la actriz aparece utilizando una cánula nasal para poder recibir oxígeno, lo que llamó la atención de los internautas.

¿Qué dijo Delfina Guzmán?

"Los quiero mucho, estoy en la Plaza Las Lilas", dice la actriz en el video, quien muestra dificultad para poder hablar; sin embargo, se mantuvo alegre.

"La mejor, mamita ¡Grande!", "Preciosa, mi gran admiración", "¡Tan linda! Todo el mundo te quiere mucho y te agradece" y "Te adoro", son algunos de los comentarios que dejaron los internautas en el video.

Guzmán cumplirá 98 años en abril de este año, y durante el último tiempo se ha mantenido fuera del ojo público por complicaciones en su salud, sin más, en noviembre pasado fue su hijo, Joaquín, quien reveló que la actriz ya no puede caminar.

Revisa la publicación de Instagram:

