“Los Guardianes de Chile”: Ignacia Michelson se lució en el Miss Grand con traje inspirado en el escudo nacional

“Los Guardianes de Chile” se llama el atuendo diseñado por SM Fantasías que retrató a la perfección al huemul y el cóndor andino.

Este martes, Ignacia Michelson se robó todas las miradas durante la competencia de trajes típicos en el Miss Gran International 2026.

La modelo desfiló “Los Guardianes de Chile”, un traje que retrata a la perfección el escudo nacional de Chile, con el cóndor andino y el huemul destacando en plumas de color blanco que los rodean.





El traje típico de Ignacia Michelson

La pieza fue creada por SM Fantasías y constaba de un body en color blanco con mangas y pedrería.

En la espalda de Michelson nació el escudo nacional con el cóndor andino en la cabeza y dos huemules, uno a cada lado, los cuales están cubiertos con lo que parece ser la flor nativa “Amor Seco”.

Por su parte, el cóndor en su cabeza también cuenta con brillantes y le cubre un armazón de plumas blancas, mientras que Ignacia lució una corona dorada y un cintillo plateado. En toda la espalda, la modelo tenía la bandera chilena.

“Cada detalle representa la fuerza, la belleza y la esencia de Chile sobre el escenario internacional”, detalló SM Fantasías en su cuenta de Instagram.

¿Cómo votar por Ignacia Michelson en el Miss Grand?

En esa misma línea, Ignacia solicitó: “Porfa, necesito que comenten, le den ‘me gusta’ y compartan” la fotografía de su traje típico publicada en las redes sociales del certamen de belleza.

El apoyo del público en dicha fotografía cuenta como votos para que Ignacia pueda entrar al Top 15 del concurso.

Las votaciones cerrarán el viernes 9 de octubre a las 15:00 horas de Chile. Para interactuar con la publicación, haz clic en la imagen a continuación y serás redirigido.

Vota por Ignacia Michelson acá: