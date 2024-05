Antonella Menem sorprendió con cariñoso mensaje de cumpleaños a Cecilia Bolocco - Chilevisión

La sobrina de Máximo Menem es hija de Carlos Jr, el hijo del ex presidente argentino que falleció en un accidente de helicóptero en 1995; y por quien Zulema Yoma ha dicho abiertamente que no la reconoce como su nieta.

Este domingo, Antonella Menem sorprendió enviando un cariñoso mensaje de cumpleaños a Cecilia Bolocco y además reflejó la buena relación que mantiene con Máximo, sumado a la admiración que siente por la ex Miss Universo.

Antonella es la hija de Carlos Menem Jr, el hijo del ex presidente argentino que falleció en un accidente de helicóptero en marzo de 1995, lo que significa que Máximo Menem es su tío.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

El saludo de Antonella Menem a Cecilia Bolocco

A través de su cuenta de Instagram, Antonella comentó la publicación de Máximo donde le dedicó emotivas palabras a su madre y comentó: "¡Feliz cumpleaños para vos, Cecilia! Tan bella, tan increíble mujer y madre. Tan guerrera".

En esa misma línea, agregó: "Dios te ilumine siempre. Gracias por ser la maravillosa madre que sos y hacer que Máximo sea el hombre maravilloso y dulce que es. Los amo mucho a los dos".

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

El mensaje causó impacto en sus seguidores, debido a que durante la última semana, Zulema Yoma, ex esposa de Carlos Menen, aseguró que su relación con Máximo es buena, pero negó que Antonella fuese su nieta.

"Con Máximo, todo bien. A Antonella la desconozco totalmente, nunca sentí nada por ella. Nunca sentí que fuera mi nieta, el ADN que se hizo no lo hicimos nosotros", aseguró la ex esposa del presidente argentino al programa argentino LAM.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Finalmente, aunque ni Máximo ni Cecilia han respondido al mensaje de Antonella, ella utilizó su cuenta de Instagram para referirse a los cuestionamientos de su abuela y aseguró que "de los Menem hay muy pocos con los que hablo, me llevo bien y que realmente me quieren", dando a entender que existiría una buena relación con su tío y la ex Miss Universo.