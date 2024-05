Lola Melnyck confesó el motivo por el que se fue de Chile y nunca volvería: “Me quería morir” - Chilevisión

La modelo ucraniana contó la verdad detrás de la rabia que alberga por los malos recuerdos que posee de su paso en nuestro país, asegurando que el siguiente es sólo uno de los pésimos episodios que tuvo que vivir.

La molestia que mantiene Lola Melnyck con Chile sin duda alguna llamó la atención en redes sociales, luego que la presentadora de televisión asegurara que nunca más regresaría a nuestro país tras haber vivido "lo peor de mi vida" en este territorio.

Sin embargo, recién este jueves dio a conocer uno de los motivos que la llevaron a abandonar suelo nacional y así zanjar las dudas que despertó entre los compatriotas.

A través de sus stories de Instagram, la ucraniana, quien hoy está radicada en Brasil, compartió una nota de Glamorama donde abordaron un recordado episodio que protagonizó en Chile y en el que aseguró haber sido víctima de una fake news en su contra.

¿Por qué Lola Melnyck se fue de Chile?

La situación se remonta al 2015, cuando la modelo acudió al extinto programa Vértigo y donde confesó una pésima experiencia que le trajo consecuencias profundas en su vida. Hecho que ocurrió cuando tenía solo 21 años.

Y es que después de haber saltado a la fama en 2002 de la mano de Morandé con Compañía, la ucraniana sostuvo que comenzaron a esparcir un rumor en su contra y que la acusaba de haber ejercido la prostitución en Argentina.

Esta información falsa luego sería replicada por el medio trasandino La Nación, sin verificar los datos, y así se avanzó en el esparcimiento de esta supuesta noticia.

Al respecto, en Vértigo, Lola se desahogó y aseguró que "me quería morir" tras lo sucedido.

"Yo convivo con un artículo que salió (...) específicamente decía que yo había sido prostituta. Así de claro y directo, citando a supuestas fuentes, citando supuestos lugares donde yo había ejercido esta profesión más antigua del mundo", explicó en ese momento.

Posteriormente un grupo de periodistas habría viajado a Argentina para chequear esta información, descubriendo que era todo absolutamente mentira.

"Igual me he comido esta vergüenza, esta humillación, donde la gente de allá que me conocía, que ha trabajado conmigo, han sido mis profesores, me dicen '¿qué está pasando? ¿Por qué nos vienen a preguntar estas cosas?'", contó.

"No es que yo diga que no he ejercido. Se comprobó que yo no he ejercido. En aquel momento, no me sentí ofendida. ¡Me quería morir! (...) Yo tenía 21 años. Es fuerte, no solamente por aquel momento (...) Trabajé mucho para sacarme ese estigma", añadió.

"Es solo una de las situaciones horribles que tuve que pasar"

Este episodio habría sido crucial para que Lola Melnyck decidiera salir de nuestro país y radicarse en Brasil. Lo que fue confirmado recientemente en su Instagram tras compartir esta nota.

"Para los chilenos que tanto me preguntan, qué fue tan grave que me pasó en Chile que no quiero saber más de aquel país. Pues estos artículos que salieron ahora en un medio relatan solo una de las situaciones horribles que tuve que pasar", escribió, adjuntando el artículo.