Roberto Olea respaldó a la destacada artista chilena, quien entregó un duro testimonio sobre un episodio vivido con el exproductor Jaime Román. “Mon se hará cargo de lo que ella dijo, pero sí, es cierto todo”, afirmó el cantante.

Roberto Olea, expareja de Mon Laferte durante su paso por Rojo, reaccionó al relato por la denuncia de acoso que la artista dio a conocer recientemente y reveló cómo enfrentó al entonces productor del programa, Jaime Román.

En conversación con Zona de Estrellas, el músico respaldó las declaraciones de su expareja y aseguró que ambos vivieron difíciles momentos durante su participación en el extinto espacio de talentos.

“Mon se hará cargo de lo que ella dijo, pero sí, es cierto todo, es cierto todo”, afirmó Olea, quien también denunció situaciones de maltrato laboral.

“Entiendo que hay más interés por lo del abuso, pero también hubo abuso laboral y el bullying era tremendo. O sea, siento que no recibimos nada, era una dictadura“, sostuvo.

Asimismo, recordó que “también fue un calvario para mí, lo pasé horrible . Nosotros vivíamos juntos, pasábamos el problema y nos comíamos la mierda solos”.





Expareja de Mon Laferte recordó cómo enfrentó a Jaime Román

Durante la entrevista, el cantante reveló que tuvo un enfrentamiento con el exproductor de Rojo, Jaime Román, luego de conocer la situación que afectaba a Mon Laferte.

“Me acuerdo que estábamos en unas escaleras que unía el canal y ahí yo lo enfrenté (Jaime Román)” , relató.

Según su testimonio, Román habría negado inicialmente lo ocurrido y posteriormente ofrecido disculpas. “(Me dijo) que no era cierto, que se había equivocado, que lo disculpáramos. Yo le dije que no me van sus disculpas, algo así, estamos hablando de 20 años atrás“, recordó.

Olea también aseguró que, en aquella época, existían advertencias sobre el comportamiento del productor.

“En esa época no se ocupaba de frentón la palabra ‘abuso’, pero sí (se decía) ‘hay que tener cuidado porque el viejo es medio fresco'”, explicó.





¿Qué dijo sobre Rafael Araneda?

El músico también se refirió a la conversación que Mon Laferte sostuvo con Rafael Araneda, a quien la artista le contó lo sucedido antes de abandonar el programa.

“Ella en esa época me contó que había tenido una reunión con Rafa y que él siempre fue a escuchar. Pero sí entiendo que ella se acercó a él, bueno, se acercó a todos cuando la situación ya era más compleja“, indicó.

Sin embargo, Olea evitó responsabilizar directamente al animador por lo ocurrido.

“No me atrevería a decir (que es un cómplice). Yo tengo entendido que Mon habló con Rafa, me acuerdo el momento perfecto (…) Tengo un vago recuerdo de que él no sabía nada. Me resisto a creer que teniendo totalmente la información no haya hecho nada”, manifestó.

Finalmente, el cantante valoró que Laferte decidiera compartir públicamente su experiencia después de tantos años. “Yo encuentro que está bien que estas cosas se cuenten, así se sana también”, concluyó.