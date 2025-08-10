“Es un regalo”: Kel Calderón mostró a su papá esquiando a los 72 años y sacó aplausos - Chilevisión

Kel Calderón sorprendió a sus seguidores al compartir un video de su padre, Hernán Calderón, practicando snowboard, destacando su notable estado físico.

La influencer publicó el registro a través de su Instagram, señalando: "72 años y mírenlo cómo está. Pensar que para la pandemia estuvo 3 meses en coma... Hubo momentos que realmente pensé que el Covid me lo iba a quitar".

"La situación se puso tan fea y ahora poder estar esquiando con él y verlo así, es un regalo imposible de explicar. Te amo con todo mi corazón, papá", dedicó Kel.

Hay que recordar que en 2021 Hernán fue hospitalizado en la Clínica Alemana debido a un severo cuadro de coronavirus.