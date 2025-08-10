 “Es un regalo”: Kel Calderón mostró a su papá esquiando a los 72 años y sacó aplausos - Chilevisión
10/08/2025 11:48

“Es un regalo”: Kel Calderón mostró a su papá esquiando a los 72 años y sacó aplausos

La influencer publicó un video de su padre esquiando con una emotiva dedicatoria, recordando cuando el abogado estuvo hospitalizado en 2021 debido a un cuadro de coronavirus.

Publicado por Gabriela Valdés

Kel Calderón sorprendió a sus seguidores al compartir un video de su padre, Hernán Calderón, practicando snowboard, destacando su notable estado físico.

La influencer publicó el registro a través de su Instagram, señalando: "72 años y mírenlo cómo está. Pensar que para la pandemia estuvo 3 meses en coma... Hubo momentos que realmente pensé que el Covid me lo iba a quitar".

"La situación se puso tan fea y ahora poder estar esquiando con él y verlo así, es un regalo imposible de explicar. Te amo con todo mi corazón, papá", dedicó Kel.

Hay que recordar que en 2021 Hernán fue hospitalizado en la Clínica Alemana debido a un severo cuadro de coronavirus.

"Mi papá tiene un alma de persona de 20 años, pero en verdad tiene 72. Tenemos un día de esquí padre e hija, pero no sé cómo hacer para que entienda que tiene que cuidarse. No me hace caso", finalizó la abogada.

El video se llenó rápidamente de comentarios admirando la capacidad de esquiar del abogado. "Seco", "esquía super lindo", "excelente, super jovial", "increíble", fueron algunos de ellos. 

