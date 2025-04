Difunden supuestos audios de Hernán Calderón sobre Nano: “Estaba preparando todo para venir a matarme” - Chilevisión

El diálogo en cuestión correspondería a una conversación del abogado en relación a la estrategia legal que tomarían en la querella por intento de homicidio contra su hijo menor.

Surgieron nuevos coletazos de la entrevista de Kel Calderón en PH el viernes pasado. Ahora se dio a conocer un supuesto audio de Hernán Calderón Salinas donde alude a la situación de Nano Calderón.

Se trata de una conversación donde se habla en relación a la estrategia legal que tomarían en la querella por intento de homicidio que presentó el abogado en contra de su hijo en 2020, luego de un ataque con arma blanca.

Los supuestos audios de Hernán Calderón Salinas

“Mira, si tú me preguntas como ser humano, lo que yo hubiera esperado es que la madre (Raquel Argandoña) hubiera intervenido fuertemente, hubiera hablado con él, pídele perdón a tu padre de rodillas e ingresa a un tratamiento (...)”, se escucha decir al principio.

“El cuento que él pueda contar no lo va a soportar porque de partida, cuando él me disparó la bala el 5 de junio y cuando vino a matarme con el corvo fue el 11 de agosto. Y durante esos dos meses, él me escribía con toda calma, ‘papá, me puedes ver el traspaso del teléfono celular’, que estaba a nombre mío porque era mala la señal. Mentira, estaba preparando todo para venir a matarme. Esa es la verdad”, agrega en el diálogo.

En los audios, Hernán Calderón Salinas se refiere al supuesto abuso en contra de Rebeca Naranjo, pareja de hijo, asegurando que habría sido todo un invento del joven.

“Él, lo que tiene que hacer, es entrar a un tratamiento psiquiátrico de control de impulsos, paralelamente con afrontar la responsabilidad de las cosas que ha hecho (…) ¿Por qué crees que estoy haciendo esto yo? Porque el día de mañana o me mata a mí, o mata a la Kel o mata a la misma mina esta, a la Rebeca”, señala.

Además, el abogado llega a un acuerdo para cambiar la denuncia original de intento de parricidio por lesiones graves en contexto de violencia intrafamiliar, a cambio de que Rebeca Naranjo retirara la acusación por abuso sexual reiterado.

“Hernancito primero tuvo una confrontación y amenazó de muerte a su hermana, la hizo mierda públicamente. Al año siguiente hizo pública y amenazó de muerte a su madre, y al tercer año amenaza de muerte a su padre, le dispara, su padre para no cagarle la carrera se queda callado, después lo va a acuchillar y desarrolla una mala estrategia, asesorado por no sé qué abogado”, sostiene.

“No puedo seguir apoyando a un hijo, para llevar sobre mi conciencia de que a él lo maten en una reacción, o que mate a uno de mis hijos o mate a una tercera persona”, aseguró.