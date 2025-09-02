 “Besos al cielo”: Hija y viuda de Roberto Bruce dedican emotivos mensajes a 14 años de su muerte - Chilevisión
Minuto a minuto
VIDEO | Lo quemaron con plancha a vapor: Los registros de torturas a trabajador TEA en Hospital de Osorno EXCLUSIVO | Así fueron los videos extorsivos y el lugar donde fue secuestrado el empresario en Rancagua Familia Di Girolamo recurrirá a la Corte Suprema tras sobreseimiento de Cristián Campos Cámara despacha al Senado proyecto de voto obligatorio: No habrá multas a quienes no sufraguen “No llegué a tiempo”: El mensaje de arrepentimiento de la hermana de “Baby Bandito” tras asesinato
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
02/09/2025 19:56

“Besos al cielo”: Hija y viuda de Roberto Bruce dedican emotivos mensajes a 14 años de su muerte

A través de Instagram, las familiares del fallecido periodista compartieron sentidas palabras a 14 años de la tragedia de Juan Fernández.

Publicado por CHV Noticias

Este 2 de septiembre se cumplen 14 años del accidente aéreo en el archipiélago Juan Fernández, que acabó con la vida de 21 personas, entre ellos el periodista Roberto Bruce.

A través de Instagram, su hija Martina Bruce y su viuda Andrea Sanhueza dedicaron emotivos mensajes en memoria del recordado comunicador.

Por un lado, Martina subió una historia con una antigua foto junto a Roberto y agregó el siguiente texto: “Tan agradecida de llamarte mi papá. Hoy 14 años desde que no estás, te amo y te extraño todos los días”.

La psicopedagoga en tanto, compartió la frase 14 años, besos al cielo mi guatón. Siempre en nuestro corazón”.

14 años del accidente aéreo de Juan Fernández

El 2 de septiembre de 2011, un avión CASA C-212 de la Fuerza Aérea de Chile despegó desde Santiago rumbo al archipiélago de Juan Fernández con 21 personas a bordo, entre tripulación, militares y civiles.

La misión tenía como objetivo apoyar trabajos de reconstrucción en la isla tras el terremoto y tsunami de 2010, además de grabar un reportaje para el programa Buenos Días a Todos.

La aeronave nunca logró aterrizar en la pista de Juan Fernández debido a las adversas condiciones meteorológicas y terminó cayendo al mar. El accidente no dejó sobrevivientes.

Entre las víctimas se encontraban figuras como el animador Felipe Camiroaga, el periodista Roberto Bruce, miembros de Desafío Levantemos Chile encabezados por Felipe Cubillos, además de personal de la FACH y TVN.

Con el paso de los años, el accidente ha quedado en la memoria colectiva como una de las tragedias aéreas más dolorosas de la historia reciente del país.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Una bala reveló todo: El dato clave que hizo caer a “Crazy Nach” en el asesinato de mujer en un auto

Lo último

Lo más visto

Lo amarraron, raparon y desnudaron: Destapan caso de torturas a trabajador TEA en el Hospital de Osorno

Los hechos datan del 2018 y 2020, cuando el funcionario ingresó a hacer un reemplazo en el recinto asistencial. De momento, ninguno de los trabajadores involucrados ha sido sancionado.

02/09/2025

“Me has dejado el fruto del amor”: Madre de la hija de “Baby Bandito” compartió mensaje tras asesinato

La mujer con la que tiene una hija en común, despidió y asistió al funeral de Kevin Olguín, el cual se realizó en el Cementerio General. 

02/09/2025

“Estoy preocupada”: Melina Noto actualizó estado de su embarazo tras ida al médico con Pangal Andrade

La comunicadora argentina usó su Instagram para compartir una selfie en la que aparece con el padre de su futura guagua y compartió un texto tras una visita al doctor.

02/09/2025

VIDEO | Buques, misiles y un submarino: Lo que se sabe del “ataque letal” de EEUU a barco de Venezuela

El ataque fue confirmado por el presidente norteamericano, Donald Trump, quien informó que la embarcación destruida se trataba de un barco con drogas proveniente de Venezuela.

02/09/2025