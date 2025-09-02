“Besos al cielo”: Hija y viuda de Roberto Bruce dedican emotivos mensajes a 14 años de su muerte - Chilevisión

A través de Instagram, las familiares del fallecido periodista compartieron sentidas palabras a 14 años de la tragedia de Juan Fernández.

Este 2 de septiembre se cumplen 14 años del accidente aéreo en el archipiélago Juan Fernández, que acabó con la vida de 21 personas, entre ellos el periodista Roberto Bruce.

A través de Instagram, su hija Martina Bruce y su viuda Andrea Sanhueza dedicaron emotivos mensajes en memoria del recordado comunicador.

Por un lado, Martina subió una historia con una antigua foto junto a Roberto y agregó el siguiente texto: “Tan agradecida de llamarte mi papá. Hoy 14 años desde que no estás, te amo y te extraño todos los días”.

La psicopedagoga en tanto, compartió la frase “14 años, besos al cielo mi guatón. Siempre en nuestro corazón”.

14 años del accidente aéreo de Juan Fernández

El 2 de septiembre de 2011, un avión CASA C-212 de la Fuerza Aérea de Chile despegó desde Santiago rumbo al archipiélago de Juan Fernández con 21 personas a bordo, entre tripulación, militares y civiles.

La misión tenía como objetivo apoyar trabajos de reconstrucción en la isla tras el terremoto y tsunami de 2010, además de grabar un reportaje para el programa Buenos Días a Todos.

La aeronave nunca logró aterrizar en la pista de Juan Fernández debido a las adversas condiciones meteorológicas y terminó cayendo al mar. El accidente no dejó sobrevivientes.

Entre las víctimas se encontraban figuras como el animador Felipe Camiroaga, el periodista Roberto Bruce, miembros de Desafío Levantemos Chile encabezados por Felipe Cubillos, además de personal de la FACH y TVN.

Con el paso de los años, el accidente ha quedado en la memoria colectiva como una de las tragedias aéreas más dolorosas de la historia reciente del país.