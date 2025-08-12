“Qué triste que...”: Víctor “Zafrada” Díaz lamenta la muerte del caballo que le regaló Camiroaga - Chilevisión

El joven universitario, quien estudia Ingeniería Agrícola tras ganar el programa El Discípulo del Chef, comunicó a través de redes sociales un fallecimiento.

Víctor Díaz, también conocido como "Zafrada", comunicó este lunes el sensible fallecimiento de "Dominó", el caballo que le regaló el fallecido conductor de televisión Felipe Camiroaga.

El estudiante de Ingeniería Agrícola, quien se hizo conocido a sus 11 años durante una transmisión por el terremoto 8.8° que afectó a Chile en 2010, dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales.

Mediante sus historias de Instagram, el también ganador del programa El Discípulo del Chef compartió una fotografía con el animal y también con el "Halcón de Chicuero", pues aparecen los tres en medio de un despacho en vivo.

"Que triste que hoy parta al cielo mi primer y anhelado caballo, el más lindo recuerdo que me dejó mi amigo Felipe", expresó el universitario en la plataforma.

Además, manifestó que "ojalá estén juntos allá". "Hasta pronto, mi querido Dominó", escribió Víctor, texto que acompañó con la versión de Los Bunkers del clásico de Silvio Rodríguez, la canción Silvio Rodríguez.

Víctor tuvo un emprendimiento con "Dominó"

Según contó el propio "Zafrada", gracias al caballo pudo iniciar un emprendimiento en el sector costero de la región del Maule. "Eran cabalgatas por la playa, tenía otro caballo y me puse a arrendar. La gente me conocía y así empezó", contó en una entrevista.

En 2021, en tanto, concedió una entrevista a Página 7 donde relató que "él hizo las gestiones (para entregar el caballo) y todavía está en mis manos. Cuando estoy con él, me acuerdo de Felipe".

Según dijo, lo primero que le llamó la atención del comunicador cuando lo conoció fue que "era muy sencillo, no era distinto con las personas humildes. Tuvimos una química muy simpática", explicó.