Hija de Diego Maradona respondió a Gonzalo Valenzuela por dichos contra su padre: “Me da pena” - Chilevisión

Dalma Maradona analizó los comentarios del actor chileno en los que se refirió a la situación actual de Argentina y deslizó una crítica al ídolo deportivo.

Dalma Maradona, hija de Diego Maradona se fue contra Gonzalo Valenzuela por los dichos que realizó sobre la gestión de Javier Milei en Argentina y el recodardo episodio de "la mano de Dios".

Cabe recordar que el actor opinó sobre la situación del país vecino y lanzó una crítica a lo generado por el actuar del ídolo futbolístico.

Ante eso, la hija del fallecido campeón del mundo fue consultada por esos dichos y respondió en duros términos.

“¿Por dónde empiezo? Pobre, la verdad me da pena. La verdad que me da pena. No tengo nada en contra de él, no lo conozco. No sé si es buena o mala onda, no tengo idea. No me gustaría faltarle el respeto, pero me está costando mucho”, señaló en el programa "Ángel Responde".

“Me parece que el argentino está representado por un gol con la mano… ¿el otro no lo viste? ¿El otro gol que hizo después no lo viste? Eso también puede representar a un argentino”, añadió.

Sumado a lo anterior, Dalma Maradona recordó conflictos entre Chile y Argentina y expuso que “me parece que se pierde todo ese contexto del Mundial ‘86, Argentina y las Islas Malvinas, pero bueno, obviamente”.

“Yo no quiero hablar mal de los chilenos porque realmente no tengo nada en contra. Viajé a Chile, la pasé espectacular y siempre me tratan bárbaro”, lanzó.

Para temrinar emplazó a Gonzalo Valenzuela con un directo mensaje: “Hay algo de la historia que tiene que ver con Argentina, Chile y las Malvinas, así que si querés le explicás eso a tus hijos”.

La crítica de Gonzalo Valenzuela

Gonzalo Valenzuela participó del programa de streaming "Quizá no sea nada", emitido por Porcel TV, donde valoró las medidas del gobierno de Milei y criticó a Diego Armando Maradona por su gol con la mano en el Mundial de 1986.

"Yo creo que Milei, además de la economía y todo, ha hecho un trabajo social. Volver a levantar la cabeza y que rayen la cancha, porque si no, estaba todo permitido en Argentina", comentó.

Mientras que en cuanto al máximo ídolo trasandino, sostuvo que "Maradona saltó, le metió un gol con la mano a los ingleses, que en el fútbol no se puede tocar con la mano la pelota, y le pusieron 'la mano de Dios'. O sea, dejaron la trampa en un lugar divino, y esa hue… es un cáncer social".