Hermana de Camiroaga rinde homenaje a 14 años de su muerte y revela complejo estado de salud de su padre - Chilevisión

Soledad Camiroaga recordó a su hermano a 14 años de su partida y reveló que durante esta jornada su padre, Jorge Camiroaga, se someterá a un delicada operación de corazón.

Soledad Camiroaga, hermana de Felipe Camiroaga, recordó al animador en el aniversario 14 de su muerte en el accidente aéreo en el archipiélago Juan Fernández.

A través de sus redes sociales compartió una inédita foto de 1998 donde aparece el “Halcón de Chicureo” compartiendo en una piscina junto a su padre.

De paso, reveló que Jorge Camiroaga atraviesa un delicado estado de salud, por lo que durante esta jornada tendrá que someterse a una operación del corazón.

“Hoy el corazón late fuerte por los dos… Por Felipe, que desde el cielo sigue presente en la memoria y el cariño de todo un país”, escribió en su cuenta de Instagram.

También comentó que su padre “hoy enfrenta una operación al corazón con la misma fortaleza y ternura que siempre lo han definido”.

“Esta foto del ‘98, en la piscina nos muestra como eran regalones, luminosos, profundamente unidos. Porque cuando el amor es real, nunca se va”, cerró en su mensaje.

El recuerdo a Felipe Camiroaga