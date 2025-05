Hizo llorar al público: Yuri habló de la adopción de su hija Camila y le dedicó emotiva canción - Chilevisión

"Desde pequeña siempre le dijimos que ella venía de un castillo y era de princesas", señaló Yuri, quien incluso tuvo palabras para quienes, por distintas razones, no han podido ser madres.

Yuri emocionó al público al realizar una profunda reflexión en torno al camino recorrido después de haber adoptado a Camila, su hija de 16 años, junto a Rodrigo Espinoza, su esposo.

La cantante, que actualmente es participante del programa "Juego de Voces" de Univisión, ocupó dicha pantalla para dedicar a su hija la canción "Un Viaje Largo" e hizo llorar al público.

"Ella venía de un castillo"

"Mi esposo y yo durante mucho tiempo buscamos abrazar ese deseo, vivimos muchas incertidumbres. La fe se comienza a acabar, el paso del tiempo hace todo más pesado", señaló la cantante.

En esa misma línea, agregó: "Finalmente no se pudo y hoy doy gracias a Dios de que no se pudo, porque él nos dio la maravillosa opción de hacer lo mismo que él. Nuestra hija Camila es la respuesta a su amor en nosotros, ella nació en nuestros corazones, engendrada por el deseo enorme que teníamos de que ella llegara a nuestras vidas".

Camila, quien se encontraba en el backstage, se emocionó hasta las lágrimas con el relato de su madre, quien reveló detalles inéditos del proceso: "Desde pequeña siempre le dijimos que ella venía de un castillo y era de princesas, príncipes, y que algún día esos niños también tendrían un hogar", comentó.3

"Familia ha sido un gran viaje, un largo viaje", expresó la cantante, quien también tuvo palabras para quienes no puedan ser madres: "No les dé miedo, mi hija ha sido un regalo de Dios que sin ella yo no podría ser la persona que soy ahora".

"A veces las mamás tiene miedo de ir a ese lugar a ver esos niñitos que necesitan de ti, que necesitan una mamá y de verdad que yo no me arrepiento. Ha sido el regalo más grande que Dios me ha dado, mi hija Camila. Gracias, mi amor, te amo", sentenció Yuri.

Finalmente, la cantante interpretó "Un Viaje Largo" abrazando a Camila, mientras que el resto de los presentes como Lucero y su hija, Lucero Mijares, se emocionaron hasta las lágrimas.