Yuri y su esposo chileno Rodrigo Espinoza conocieron a Katy Perry: “No podía creer que fuera tan sencilla” - Chilevisión

Yuri sorprendió en redes sociales tras compartir imágenes de su encuentro con Katy Perry después de su concierto en México. En la instancia, también estuvo presente su esposo, el músico chileno Rodrigo Espinoza.

A través de Instagram, la intérprete de Maldita Primavera subió fotos y videos del momento en que conocieron a la cantante estadounidense en camarines.

"Fui a ver el show de esta gran estrella y quise saludarla, pero el manager de ella comentó que no saludaba a nadie después de su concierto porque acaba muy cansada, porque vuela, da marometas en el aire, es un show espectacular, tiene mucha acción física", partió relatando.

Para concretar este encuentro, la mexicana aseguró que el representante de Perry le solicitó algunos requisitos. "Me pidió mi currículum y videos para ver quién era yo. Les mandamos mis videos de cuando hice Euforia (gira) en la Arena Ciudad de Mexico y Arena Monterrey y con esa hermosa carta de presentación nos dieron el SI", señaló.

Yuri y su encuentro con Katy Perry en México

La ex coach de The Voice Chile inmortalizó el encuentro con una foto en compañía de Espinoza y su hija. "Una gran estrella, pero sobre todo una gran persona, una mujer humilde que me dejó fría", expresó sobre Katy Perry.

"No podía creer que fuera tan sencilla, tan amable, tan amorosa y tan platicadora. Lo que pensé que era de 2 minutos, estuvimos 15 minutos platicando con ella y tuve el tiempo de enseñarle mis montajes y mi show y que tenemos algo en común: Nos encanta el futurismo y los vestuarios exóticos", añadió.

"Una experiencia que me llevo en el corazón para siempre y que en todo momento tenemos que aprender de los grandes, que la humildad te hace un gigante, para que siempre tu público te admire y respete", cerró Yuri.

Revisa acá la publicación: