“Fui una mala madre”: Katherine Orellana recuperó la tuición de su hijo tras un año - Chilevisión

La cantante nacional reveló que lleva 4 años sin consumir alcohol y abordó lo que significa para ella volver a reinventarse con su hijo, mientras construyen un nuevo hogar.

Katherine Orellana estuvo presente este viernes en el último capítulo de Podemos Hablar, donde habló sobre su hijo, Facundo, de quien recuperó la tuición después de un año.

La artista chilena también conversó sobre su debut en la plataforma de venta de contenido para adultos Arsmate, donde ya lleva cuatro meses trabajando.

¿Qué dijo Katherine Orellana?

Respecto de Arsmate y si su hijo sabe que se encuentra en dicha plataforma, Katherine señaló: "Todas mis decisiones pasan por Facundo, ya tiene 12 años, es un preadolescente, pero siento que es como un 'esposo chico' que tengo en casa".

En torno a sus problemas de adicción y cómo ello influyó en que perdiera la custodia de Facundo, la cantante reflexionó: "Me costó mucho recuperarlo al 100%. Me excedí en muchas cosas: vicios, malas decisiones. Hoy soy una mujer que se construyó a punta de dolor".

Después de un año de batalla legal, Orellana logró volver a vivir con su hijo y se mostró emocionada al hablar sobre el proceso de construir nuevamente un hogar, como elegir un departamento para arrendar o decorar en base a los gustos de cada uno.

Es por ello que, al hablar sobre los errores cometidos durante su periodo de adicción, Katherine señaló: "Es un capítulo cerrado, pero lo recuerdo cuando lo necesito. Por ejemplo, cuando siento que las cosas se ponen difíciles, me acuerdo de que estuve en el fondo, en un lugar paupérrimo".

"No puede haber un lugar más difícil del que ya estuve. Me podrían decir: 'Oye, qué mala madre', y sí, lo fui. 'Fuiste alcohólica y drogadicta', también lo fui. 'Fuiste mala hija', lo acepto. Hoy no hablo de eso, lo que hago es accionar", concluyó la cantante.

Revive la entrevista: