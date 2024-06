Kathy Orellana reveló cuál fue la inesperada ayuda de Kel Calderón y su padre: “Es impagable” - Chilevisión

La cantante llenó de halagos a la abogada y su padre, Hernán Calderón, asegurando que ambos acudieron en su auxilio cuando atravesaba un complejo momento personal hace varios años.

Katherine Orellana sorprendió al revelar su especial vínculo con Kel Calderón y su padre, Hernán Calderón, luego de recibir una inesperada ayuda de su parte durante un complejo momento personal.

Este nexo quedó al descubierto durante el pasado Día del Padre, cuando la hija de Raquel Argandoña subió un post para agradecer a su papá.

Fue la misma ex Rojo quien comentó la publicación con varios halagos.

"Cariños, tío. Usted, como Kel, tiene un enorme corazón. Recuerdo con mucho cariño su llamado, brindándome su ayuda cuando Kel no estaba en el país. Se preocuparon ambos de mí, son unas personas maravillosas y claramente Kel tiene su corazón", fue parte de lo que escribió la cantante.

¿Cuál fue la ayuda de Kel Calderón a Kathy Orellana?

Para entregar más detalles sobre el desconocido gesto de Kel, Kathy Orellana ahondó en el tema en conversación con Página 7.

"Me ocurrió un percance, que no voy a detallar, porque no viene al caso, y la Kel no estaba en el país", comentó. Un hecho que ocurrió hace muchos años.

Seguido de esto, "me llamó don Hernán para ofrecerme ayuda, la que sea, monetaria… la que fuese, porque la Kel estaba muy preocupada por mí, luego de haber visto algo en las redes sociales", complementó.

Sin detallar cuál fue la ayuda en sí, Orellana agradeció "enormemente el gesto, sin interés alguno, solo de poder ayudarme. Eso para mí es impagable".

"Yo creo que uno puede tener muchos amigos en la vida y estar todos los días contigo, pero las personas de buen corazón se ven en los momentos que menos esperas... me saco el sombrero por Kel y don Hernán", enfatizó la artista.

Por otro lado, la oriunda de Rancagua tachó como un "privilegio" el haber conocido a Kel, asegurando que "es una mujer muy tierna, muy de piel. Es muy sencilla, pese a todas sus luces en redes. Su esencia es muy sencilla, muy sensible".