Katherine Orellana detalló cómo fue vencer el alcoholismo: “Me llevaron como tres veces a Urgencias…” - Chilevisión

"Mi aspiración es presentarme al Festival de Viña como participante", detalló la cantante chilena tras confesar que anteriormente rechazó ser parte del jurado de dicha competencia.

La vida de Katherine Orellana acaba de dar un giro en 360° tras superar su alcoholismo, lo que la tendría con grandes metas y sueños por resolver luego de años con altos y bajos a nivel personal, familiar y musical.

Sin embargo, la cantante no quiso darse por vencida y ahora esperaba volver a los escenarios, e incluso llegar a competir en el Festival de Viña del Mar.

La superación de Kathy Orellana y sus problemas de adicción

En una reciente entrevista con La Cuarta, detalló cómo salió del alcoholismo y cuál es su plan para seguir incursionando en la música, la cual no ha dejado botada con el tiempo.

"Curada tomé la decisión, me fui con una caja de vino para el centro. Es tan cuática la adicción que uno, en definitiva, sabe que la está cag..., pero están tan empantanadas que quieres salir y no puedes, porque el cuerpo te lo pide", partió contando la artista.

En este sentido, dijo lo complicado que fue su primer mes en rehabilitación. “Las dos o tres primeras semanas lo pasé horrible, porque la desintoxicación del alcohol es muy fuerte (…) convulsiones, vómitos, arritmia, insomnio y alucinaciones. Me llevaron como tres veces de urgencia al hospital en Talagante porque convulsionaba y vomitaba espuma”, indicó.

Por otra parte, su plan para superarse vendría, en parte, por su falta de identidad durante este proceso. "Me deshabitué tanto de lo que yo era, y me habitué tanto a conocer quién soy en realidad, que en el camino me di cuenta de que no me conocía nada, que solo era una persona construida en base de puros cumplidos de la gente, ¡no de mis cumplidos!", confesó.

Kathy Orellana está de regreso en la música chilena

Luego de lanzar dos colaboraciones en el año 2023, ahora Orellana intentará llegar al festival de la canción en Viña del Mar. "Mi aspiración es presentarme al Festival de Viña como participante, en la competencia; humilde, siempre", dio a conocer.

Sobre la misma, reveló que anteriormente fue invitada a ser parte del jugado de dicha competencia, sin embargo, ella las rechazó. "Rechacé cosas, estúpidamente", indicó.

"Hoy mi carrera musical tiene que partir desde abajo", comentó al diario en cuestión, agregando que va a postular y "hacer todo lo que corresponde, con las bases que pide el festival.

Esto último es de gran importancia para Orellana, puesto que no quiere hacerse conocida en la música a través de la televisión. "Quiero que sea netamente el arte de cantar, transmitir e interpretar", cerró.