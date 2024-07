Marcela Vacarezza explicó con fotografías por qué decidió dormir separada de Rafael Araneda - Chilevisión

El animador quedó impactado cuando su esposa le mostró una serie de fotografías y videos en las que aparece durmiendo en extrañas posiciones que impedían a Vacarezza poder dormir en la misma cama.

Después de semanas estando en polémica, Marcela Vacarezza expuso con fotografías las razones por las cuales decidió separar camas con Rafael Araneda.

La presentadora de televisión aseguró a LUN que "Rafael se movía mucho y dormía como si hubiese estado solo, como si toda la cama fuese para él".

¿Por qué Rafael Araneda y Marcela Vacarezza separaron camas?

En esa misma línea, reveló una imagen a través de su cuenta de Instagram donde se ve al animador durmiendo y completamente extendido sobre la cama matrimonial, haciendo imposible que Marcela pudiese recostarse en el mismo lugar.

Al respecto, Vacarezza detalló que "también él es friolento y yo acalorada, entonces además de compartir el espacio con una persona que se abre de piernas, que abre los brazos, que de repente te tiraba una mano a la cara, tenía que aguantar que quitara las sábanas para taparse".

Por otro lado, Marcela agregó: "Yo terminaba a veces como cayéndome de la cama".

Fue así como decidieron dormir en la misma habitación en camas separadas por un espacio de 10 centímetros, las cuales unen durante el día para que no altere la estética del dormitorio matrimonial.

Respecto de las razones de Marcela para separar las camas, Rafael declaró: "Pensaba que había una exageración de ella hasta que vi la evidencia".

Asimismo, Araneda reveló lo que sintió cuando su esposa propuso la idea: "Yo decía: '¿Cómo una pareja va a separar camas?' Me parecía que algo podía estar fallando, como que algo estaba mal y claro, no pasaba nada de eso. No tenía que ver con un problema de intimidad, tenía que ver sólo con descansar bien".

Finalmente, concluyó: "Si le hace bien a la Marcela está bien. Yo desde mi perspectiva duermo bien, siento que descanso, pero parece que soy muy movedizo".

Revisa la publicación de Instagram: