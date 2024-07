Rafael Araneda confesó episodio de “angustia” por incidente de su hijo Vicente: ”Me controlé” - Chilevisión

El reconocido animador de televisión estrenó su podcast familiar y, luego de que todos contaran historias de diversa índole, recordó un inquietante episodio que vivió en una actividad deportiva de su hijo.

Marcelo Araneda, hijo de Rafael Araneda y Marcela Vacarezza, relató una desconocida anécdota que causó un auténtico episodio de "angustia" en el reconocido animador mientras estaban en un partido de fútbol donde él jugó.

Todo comenzó en Tenemos que hablar, un programa estilo podcast que fue estrenado este domingo y que conduce el matrimonio con sus tres hijos mayores de invitados, Florencia, Martina y Vicente.

Este último, luego que los demás miembros de la familia compartieran historias de diversa índole, sorprendió cuando llegó su turno, pues habló sobre la liga en la que actualmente participa.

Hijo de Rafael Araneda contó inquietante historia en liga de fútbol

"Es bravísimo, la liga me tiene chato", comenzó diciendo Araneda. "Nos pasó dos veces. Una, estábamos jugando la final de la liga y de la nada, vemos que entran unos papás, peleándose con jugadores a nuestra cancha, pegándose. Saltaban patadas, tiraban cosas…", añadió Vicente.

El joven continuó y aseguró que, durante aquel incidente, "tuvieron que sacar a todos los papás de ahí, porque se estaban pegando. Eran 70 personas peleándose todos contra todos".

Sin embargo, eso no fue todo, pues recordó un segundo episodio en otro partido, aún más alarmante. "Meto un penal y se empezaron a picar. El entrenador de ellos nos empieza a amenazar con que nos iban a pegar a la salida, solo porque un compañero mío se rio de uno del otro equipo", afirmó.

La angustia de Rafael Araneda por su hijo

En eso, reveló una seria amenaza que recibió del director técnico del equipo contrario: "Ríete una vez más y no es mi culpa si te rompen la cara", fue lo que le dijo. "Estaba medio loquito", advirtió Vicente.

"Qué peligroso. Este país es muy seguro para algunas cosas, pero algunas cosas me dan susto. Me da miedo también tu papá, porque es medio caliente para algunas cosas, pero se portó bien", reaccionó Vacarezza, mostrando su evidente preocupación.

El animador de televisión y locutor radial, por su parte, confesó que "me controlé, porque me dio una sensación de angustia", a lo que su esposa añadió que "lo que más me preocupa, es que se está dando muy seguido".