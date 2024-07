“Separé camas”: Marcela Vacarezza explicó drástica decisión con Rafael Araneda - Chilevisión

La ex Miss Chile mencionó este detalle de su matrimonio en el primer capítulo de Tenemos que hablar, un espacio que graban como familia en redes sociales.

Marcela Vacarezza sorprendió al revelar la razón que la llevó a dormir en camas separadas con Rafael Araneda, tras admitir que poseen una particular diferencia.

“Separé camas”



La presentadora de televisión recordó esta decisión en el espacio junto a una pregunta dirigida a Martina Araneda, su hija mayor.

"Separé camas", aseguró Vacarezza, a lo que Rafa respondió: "Me echaste de la cama".

“¿Tú te ves separando camas con tu marido?”, consultó a la joven de 22 años, a lo que ella respondió que sí.

Cabe destacar que esta decisión fue tomada hace tiempo. Incluso había revelado en Intrusos que “dormimos muy diferente. Parece que en todas las parejas hay uno que es el friolento y el otro acalorado".

"En mi caso, yo soy acalorada, entonces a él le gusta harta frazada, harto plumón, se abriga, se pone un chal arriba y yo no, yo transpiro”, sumó.

Ante esto, Rafa Araneda admitió que actúa como su polo opuesto: “Yo me quedo dormido y me voy a cero en temperatura. Como muerto (...) mi regulación de temperatura no es la natural, pero bueno”.

