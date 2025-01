Fran Maira explicó la razón por la qué dejó de vender contenido para adultos - Chilevisión

Y es que Maira aparte de cantar, animar eventos, aparecer en videos musicales, y más, también lanzó su propia tienda de lencería, otra forma de poder solventarse viviendo sola.

Sobre la venta de contenido, plataformas que cerró hace unos meses, admitió: "Creo que ya no soy esa Fran, no es lo que me gusta mostrar, me encanta que hoy me vaya bien gracias a mi talento, sea como cantante, animadora o empresaria".