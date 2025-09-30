“Es una persona que...”: Actriz que besó a Kaminski rompió el silencio sobre el animador - Chilevisión

Javiera Victoria es una actriz e influencer de 28 años y luego de semanas de especulaciones decidió hablar por primera vez tras ser vista en una discoteque besando al comunicador.
La influencer que besó a Francisco Kaminski en una discoteque durante Fiestas Patrias rompió el silencio y se refirió en cálidas palabras al conductor de televisión y expareja de Camila Andrade.
Si bien permaneció en silencio desde que comenzaron las especulaciones, Javiera Victoria fue contactada por Adriana Barrientos en el programa Zona de Estrellas y decidió conceder unas escuetas declaraciones.
"Pucha, Adri, me estuvieron llamado, pero a ti amiga, nada, ¿Qué te puedo decir?", comenzó diciendo a través de un mensaje de WhatsApp. "Él es una persona increíble, con un corazón enorme", agregó en el mismo.
"Ha pasado por momentos difíciles como ahora, pero siempre demuestra su fortaleza y ganas de tirar para arriba", escribió a Barrientos la influencer que cuenta con más de 27 mil seguidores en Instagram.
“Es una persona que vale muchísimo y tiene mi apoyo al 1000% siempre. No tengo nada más que decir. Te contesto solo a ti porque te tengo cariño”, cerró.
Hay que recordar que Pablo Candia aseguró el domingo en Primer Plano que conversó con Kaminski y le confirmó que hubo besos con la creadora de contenidos, aunque descartó que hubo sentimientos de por medio.
"Me dijo que estuvo a besos con Javiera Victoria, pero me dice que no son nada, son simplemente amigos, fue un beso en el concepto de la discoteque, de pasarlo bien", desclasificó en el programa.
Javiera Victoria es una influencer de 28 años que "saltó a la luz pública hace dos años más o menos porque fue vinculada al Mago Jiménez", complementó Cecilia Gutiérrez.
En la misma línea, la periodista recordó que "ella tuvo una relación, salió con el Mago Jiménez cuando él todavía estaba casado con la Cote López".