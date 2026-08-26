“Empieza a buscar departamento”: Sergio Marabolí expuso actuar de Sergio Ader durante matrimonio con Kenita Larraín

Además, el periodista comentó que logró hablar con Larraín, quien “se siente un poco más tranquila” tras las medidas cautelares que obtuvo Ader.

Este miércoles, Sergio Marabolí conversó con Contigo en la Mañana y reveló detalles inéditos tras la denuncia por violencia intrafamiliar (VIF) que interpuso Kenita Larraín contra Sergio Ader.

El matrimonio estuvo casado durante 11 años y Kenita habría sido víctima de maltrato habitual por una década, por lo que la demanda pasó desde el Tribunal de Familia a la Fiscalía de Género.





¿Qué dijo Sergio Marabolí?

Marabolí, quien es amigo de Kenita, detalló que ella “se siente un poco más tranquila”, dado que Ader quedó con una serie de medidas cautelares.

Entre ellas, se encuentran el abandono del hogar familiar, prohibición de acercarse a la víctima y la visita de Carabineros cada cierto tiempo para monitorear que todo esté en orden.

En esa misma línea, Marabolí agregó: “El tribunal de familia decretó recién el 21 de agosto que este caballero abandonara la casa y, curiosamente, hay un dato super relevante”.

“Me dicen que cuando habla de violencia económica, él particularmente, cuando hablaba de divorcio, se negaba a hablar del tema y cuando él ponía el tema, decía: ‘Ya empieza a buscar departamento; que yo me quedo acá'”, indicó.

Cuando estas situaciones ocurrían, el periodista detalló que Larraín “empezaba a buscar departamento para estar con su hija y dar vuelta todo Santiago para encontrar departamento”.

Marabolí expuso que “lo más probable es que (Kenita) se vaya de ahí también”, en alusión al hogar familiar.

Finalmente, el periodista recibió un llamado de un cercano de la modelo, quien le explicó que ella se encuentra tranquila, con su red de apoyo presente y “que, por favor, tratara de tratar bien a este señor (Sergio) porque, finalmente, era el padre de su hija”.

Revive el momento: