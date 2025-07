Emeterio Ureta rompió el silencio tras filtrar video íntimo de Adriana Barrientos: Ella no le creyó - Chilevisión

Según acusó la Leona, se habría tratado de una "venganza" de parte del empresario luego de que ella emitió una dura crítica contra él.

Emeterio Ureta se refirió a la polémica que se desató luego de que publicara la captura de pantalla de un video íntimo de Adriana Barrientos.

El registro corresponde al contenido que la Leona vende en la plataforma de contenido para adultos Unlok y que, tras su filtración, esta advirtió que tomará medidas legales contra quienes resulten responsables.

En ese contexto, este lunes el empresario rompió el silencio y explicó que se habría tratado de un error, y que la captura estaba destinada para un amigo.

La explicación de Emeterio Ureta

El conocido como “el Marqués del Arrayán” entregó su versión al programa Zona de Estrellas y pidió disculpas por la situación.

Según relató el conductor del espacio “él tenía un video de Adriana y lo iba a compartir con un amigo. Y al momento de compartirlo con ese amigo, se equivocó y lo subió a redes sociales. Cuando se dio cuenta, opta por bajar el video”.

La teoría de Adriana Barrientos

Por su parte, Barrientos aseguró que no cree la explicación de Ureta y teorizó que habría segundas intenciones en la filtración.

“Él la compra y luego va y la viraliza. Y la viraliza justamente en el minuto en que el programa Primer Plano (CHV) estaba al aire”, señaló.

“A mí me da la sensación, no tengo pruebas pero tampoco dudas, que esto fue una venganza. Porque yo creo que a Emeterio Ureta no le cayeron nada de bien las palabras que dije aquí”, advirtió.

Esto último, en referencia a una crítica que hizo respecto a que al empresario le atraerían mujeres mucho menores que él. “Hay una venganza de parte de él hacia mí, por no compartir su opinión”, advirtió.