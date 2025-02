Emeterio Ureta pone en venta su lujosa casa en El Arrayán: Cuesta más de $500 millones - Chilevisión

El empresario chileno busca desprenderse de su emblemática propiedad para acercarse a su familia tras un problema de salud.

Emeterio Ureta, conocido empresario y padre de la presentadora Tita Ureta, ha decidido poner en venta su imponente casa ubicada en el sector El Arrayán de La Dehesa.

La decisión surgió tras enfrentar un grave problema de salud, lo que lo motivó a mudarse a su departamento en Vitacura para estar más cerca de su hija.

La propiedad, que aún no ha sido publicada oficialmente en el mercado, se destaca por su arquitectura de estilo español y fue construida a lo largo de ocho años, después de que Ureta adquiriera el terreno hace cuatro décadas.

El inmueble cuenta con 410 metros cuadrados construidos en un terreno de 5.000 metros cuadrados, distribuidos en dos niveles. Debido a su ubicación en una pendiente, la casa ofrece vistas panorámicas y una distribución única.

“La verdad vivo feliz solo, pero me acomplo a la preocupación de la Tita”, comentó Ureta sobre su decisión en conversación con LUN.

Además, destacó que los inviernos en la zona pueden ser fríos debido a la altitud de 500 metros, aunque la casa está equipada con un sistema de climatización.

Un precio millonario y preparativos para la venta

Para dejar la propiedad en óptimas condiciones, Ureta ha invertido en diversas mejoras. “Contraté a una persona que me está pintando, haciendo arreglos de jardín, mantenimiento de piscina y barnizando los palos exteriores”, explicó.

El empresario ha fijado el valor de la casa en 15.000 UF, lo que equivale a aproximadamente $575 millones de pesos chilenos, y asegura que no tiene prisa en concretar la venta.

“No estoy desesperado. La voy a vender con calma, espero que se dé en seis u ocho meses o un año. Es ideal para familias con dos o tres hijos”, indicó.

Sin opción de arriendo

Ante la posibilidad de arrendar la casa mientras encuentra un comprador, Ureta fue tajante: “No, de ninguna manera. No me gusta la idea de tener que meter gente a mi casa y que me dejen las sábanas manchadas o el colchón con chocolate. No, no”.

Esta venta marca el cierre de un capítulo significativo en la vida de Emeterio Ureta, quien busca priorizar su bienestar y la cercanía con su familia en esta nueva etapa.