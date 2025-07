El “silencioso” diagnóstico que complica a Teresita Commentz: “No duele, pero ahí está” - Chilevisión

Según contó la actriz de 24 años, en medio de sus entrenamientos como runner, sufrió una lesión que no vio su gravedad hasta que recibió el resultado de una resonancia. "Quedé en shock", afirmó.

La actriz chilena Teresita Commentz debió pausar su faceta deportista tras conocer un complejo diagnóstico de salud.

Según contó la joven de 24 años, en medio de sus entrenamientos, sufrió una lesión que no vio su gravedad hasta que se realizó una resonancia.

"De eso dependía si ya podía volver a correr muy pronto", señaló en una historia en Instagram. "Fui con mucha ilusión. Hace semanas no tengo ni un poquito de dolor. Camino bien, piso bien... no tengo mucha fuerza aún, pero de verdad: Me siento bien", agregó.

Al recibir el resultado de este examen, Teresita reconoció que abrió el sobre "con una sonrisa" pensando que iba a leer algo positivo. Sin embargo, fue todo lo contrario.

"Y de pronto, ahí estaba: 'Fractura por estrés en la tibia derecha'. Así. Sin aviso. Sin dolor. Sin señales claras", relató la runner.

El diagnóstico que enfrenta Teresita Commentz

Según explica Mayo Clinic en su página web, este tipo de fracturas por sobrecarga son "pequeñas grietas en un hueso" y "son causadas por la fuerza repetitiva, a menudo por el uso excesivo, como saltar repetidamente de un lado a otro o correr largas distancias".

La actriz describió su reacción tras conocer el diagnóstico. "Me reí de los nervios. Quedé en shock y después me quedé en silencio. Porque sí... no duele, pero ahí está. Una fractura de esas que crecen en silencio", indicó.

"Me acordé de cuando me lesioné, y lo que más nos tranquilizaba era que no había fractura. Y ahora... sí. Lo más probable es que ya se estuviera formando desde antes, pero recién ahora la resonancia la deja ver con claridad", agregó.

Al respecto, la joven reflexionó que la vida "a veces te empuja a frenar justo cuando creías que ya podías volver. Y sí, duele. Pero también profundamente que todo lo que nos pasa trae un mensaje, una enseñanza".

"Para ha sido difícil, mucho. Pero estas son esas lesiones que no gritan... que te obligan a escuchar más adentro. Y donde la paciencia tiene que transformarse en tu mejor aliada", añadió.

En las últimas horas, la intérprete agradeció los mensajes de cariño que ha recibido mientras continúa con rutinas para su pronta recuperación.

Mira la publicación acá: