“Difundiré todo a...”: Mariela Montero expuso los mensajes extorsivos por fotos íntimas - Chilevisión

Según relató Mariela, el delincuente intenta obtener dinero y la clave de ICloud, que corresponde a la nube del teléfono con el cual podrá resetear el dispositivo para usarlo o venderlo.

Mariela Montero reveló este lunes nuevos detalles sobre el robo de su teléfono, entre ellos los mensajes que recibió para ser presuntamente ser extorsionada con sus fotografías íntimas.

Un anónimo se habría contactado con la familia y amigos de Mariela minutos después de sustraer el teléfono, y al no poder conseguir dinero, publicó dichas imágenes en WhatsApp e Instagram en unas tres oportunidades.

"Difundiré todo a sus contactos"

"Lo primero que hizo fue cambiarme las claves. Me cambió todas las contraseñas (...) Después de haber visto mis redes, que tenía cuenta verificada y muchos seguidores, entonces le escribió a mi novio que está en Argentina, dándole a entender que me tenía de rehén", comentó Mariela a LUN.

En esa misma línea, expuso algunos mensajes extorsivos que recibió, los cuales señalan: "Ajá, seguimos subiendo sus fotos entonces. Es muy fácil lo que tiene que hacer y se ahorra un mal rato".

Al no tener respuesta, el delincuente hizo una llamada que no fue contestada por Mariela, por lo que agregó: "Entonces seguiré subiendo todo y difundiré todo a sus contactos".

Según explicó Montero, el delincuente intenta obtener a cambio, dinero o la clave de iCloud, que es la nube de su teléfono que le permite resetearlo y así poder usarlo o venderlo, pero al no conseguir la información, sigue enviando mensajes.

"Está medianamente identificado", anunció Mariela, quien además expuso que recuperó parte de sus redes sociales, pero el antisocial incluso intentó conseguir que una productora le pagara un trabajo por adelantado a su cuenta.

Montero está a la espera de que la denuncia ingrese a Fiscalía, para que la Policía de Investigaciones se contacte con ella e hizo un llamado a sus conocidos a no creer en los mensajes que reciben a su nombre: "Es un nivel de angustia que no se lo doy a nadie", cerró.