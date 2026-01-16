 Tras vuelco en el caso: El descargo de Claudio Narea por uso de polera de Julia Chuñil en Viña 2025 - Chilevisión
16/01/2026 12:03

Tras vuelco en el caso: El descargo de Claudio Narea por uso de polera de Julia Chuñil en Viña 2025

A través de redes sociales, el músico chileno explicó por qué utilizó una imagen de la mujer en una de las oberturas del festival. "La pobre gente de derecha está festinando", apuntó.

Publicado por CHV Noticias

Luego del vuelco en el caso de Julia Chuñil, el músico Claudio Narea respondió a quienes recordaron el uso de una polera con su imagen en el Festival de Viña del Mar 2025.

En la pasada versión del certamen, Narea fue miembro del jurado de las competencias y participó en una de las oberturas, donde utilizó una prenda con una ilustración y la frase "¿Dónde está Julia Chuñil?".

Ahora, algunos usuarios viralizaron imágenes del momento tras la detención de tres hijos y un exyerno por su presunta participación en la desaparición y homicidio de la adulta mayor.

Ante esto, el artista salió al paso y explicó por qué usó esa polera en la Quinta Vergara

Agencia Uno

El descargo de Claudio Narea tras vuelco en caso Julia Chuñil

A través de X, el exguitarrista de Los Prisioneros publicó: "Usé una polera de Julia Chuñil en Viña 2025. Hasta ese momento los medios prácticamente en silencio. Hoy hablan porque creen que ya se resolvió y no es así".

"Recuerden el caso Huracán, hablaron mucho y hoy sabemos que los culpables son carabineros, ¿estamos ante otro montaje?", comentó en el posteo.

Luego, le respondió a una persona que le sugirió ser "prudente" y "esperar un poco hasta que haya más certezas".

"Si fue parte de su familia como dicen, merecen las penas más altas de nuestra legislación pero viendo situaciones anteriores lo mejor es la prudencia. En cualquier situación Julia merece justicia", escribió el usuario.

"Así es. Pero la pobre gente de derecha está festinando", partió contestando Narea. "Si usé la imagen de la señora Julia fue porque desapareció y no había -al parecer- interés en hacer justicia para ella".

"No hice mención a posibles culpables porque yo no tenía idea. Es todo", cerró el músico.

Publicidad

