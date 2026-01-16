Abogada de familia Chuñil explicó por qué vendieron animales de su madre: “No tiene nada de extraño” - Chilevisión

La abogada de la familia de Julia Chuñil, Karina Riquelme, se refirió este viernes a la formalización de los tres hijos y el exyerno de la mujer desaparecida en noviembre de 2024 en Máfil.

En un punto de prensa, abordó la medida cautelar de arresto domiciliario total y arraigo nacional que esta mañana el Juzgado de Garantía de Los Lagos decretó a Jeannette Troncoso y Pablo San Martín.

A su juicio, se les aplicó una medida de "menor intensidad" al no haber "dolo" en su presunto accionar, puesto que Fiscalía les acusa de no haber intercedido antes ni después de la supuesta asfixia que habría provocado la muerte de Chuñil.

"Ellos no habrían actuado en ese delito ni tampoco en el supuesto robo con intimidación que el Ministerio Público viene a denunciar y que habría acontecido, supuestamente, el mismo día en el cual Julia habría sido asesinada según el Ministerio Público", subrayó.

"Eso fue lo que no se comprobó", reiteró. "Eso dice el Ministerio, el juzgado, que no hubo pruebas respecto de lo que supuestamente ellos (Jeannette y Pablo) no habrían hecho".

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Explicó porqué los hermanos vendieron los animales

En cuanto a la acusación de que los hermanos vendieron bienes y parte de los animales de su madre, Riquelme aseguró que "no tiene nada de extraño".

“Fue la propia Fiscalía la que le pidió a la familia que sacara los animales del lugar, porque no era un territorio del que ellos fueran dueños", explicó.

"En ese sentido, al no tener un lugar donde llevarlos, había que realizar esa acción", recalcó. “El vender los animales, al no tener dónde ponerlos, no los coloca en la condición de asesinos”, concluyó la abogada.

Acusa que Fiscalía no consideró ADN de Julia Chuñil en Fundo Fritz

La abogada Riquelme aprovechó de presentar la versión de sus representados sobre lo ocurrido esa noche de noviembre: "Ellos siempre han dicho que se encontraban en su domicilio y que su mamá junto a su amiga Ana Cato se fueron al fundo Fritz a ver a sus animales".

Allí estuvieron el viernes y los dos días posteriores fueron a buscar a su hermano Javier, complementó. Luego, este último se dirigió al fundo para buscar a su madre, en vista de que no había regresado hace dos noches.

"En ese lugar (fundo Fritz) se encontró evidencia sanguínea", señaló junto con agregar que "en ese lugar se encontró restos de ADN de Julia Chuñil y el Ministerio Público dijo absolutamente nada. No sé si ustedes escucharon algo en las réplicas respecto de las muestras de sangre que se encontraron".

Y precisó que "es imprescindible e importante que la única evidencia que hay del último ADN de Julia Chuñil estaba en otro lugar. No estaba en el lugar donde dicen, supuestamente, que ella falleció".