Daniela Ramírez dio a conocer triste y sensible pérdida: “Hoy morí un poco...” - Chilevisión

A través de sus redes sociales, la actriz publicó un sentido mensaje de despedida para su gatita Ema.

Daniela Ramírez dio a conocer este sábado la triste noticia del fallecimiento de su gatita Ema. A través de sus redes sociales, la actriz se despidió de su mascota, quien la acompañó por más de cinco años.

"No sé de qué se trata este capítulo, solo quiero enaltecer tu existencia y darle las gracias a todas las energías y sincronías que hicieron posible que cayeras en mis brazos", comenzó relatando la actriz en una publicación de Instagram.

Ramírez agregó que con mucha pena que "me imaginé algo así, para prepararme en algún momento, pero el dolor no se sabe hasta que se tiene. Es tan profundo. Mi vida, me hiciste tan feliz".

"Tan feliz gatita perfecta, preciosa, delicada, muda bailarina. Te extraño. Mi Ema, mi amada Ema. Gracias por hacernos tan felices", finalizó.

Por otro lado, le dedicó una serie de poemas en sus historias.

""Yo creo que me voy a morir un poco. Me voy a morir un poco con ella. Me quiero ir a cuidarla donde sea (...) Dios, el que sea, devuélvemela! Te lo ruego", fue uno de ellos.