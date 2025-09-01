Critican a Sergio Rojas tras sus dichos contra Isa Fernández: “Ser gay no te quita lo misógino” - Chilevisión

La exanimadora arremetió contra el periodista tras referirse a ella con un pronombre masculino. Organizaciones de la comunidad LGBTQ+, como el Movilh, salieron a solidarizar con la DJ.

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) condenó este lunes los recientes dichos del periodista Sergio Rojas en contra de Isabel Fernández, DJ y exanimadora de TV.

A través de Instagram, Fernández expuso capturas de la conversación con un periodista del programa Que te lo digo, quien le consultaba sobre una supuesta y antigua relación con Ilaisa Henríquez, vinculada al quiebre matrimonial de Karol Lucero.

“¿Quién fue el o la cobarde que inventó eso? ¿O acaso fuiste tú quien decidió inventar semejante estupidez?”, le respondió la recordada conductora de Invasión, desmintiendo un romance con Henríquez.

A raíz de esto, Sergio subió una historia en la que trató a Isabel de "weón", lo que generó un inmediato rechazo. "Están acostumbrados a tratar pésimo a las personas. Y parece que ser gay no te quita lo misógino", apuntó la DJ.

Movilh condenó dichos de Sergio Rojas

A través de una declaración pública, Movilh expresó su "máxima solidaridad" con Isabel Fernández ante "los insultos recibidos del periodista Sergio Rojas, quien, en el marco de un conflicto, la calificó de 'weón'".

En palabras de la organización, catalogar a una mujer abiertamente lesbiana con este término "sea cual sea el conflicto, constituye un insulto y una falta de respeto gratuita que, además, desconoce el género de la afectada al atribuirle pronombres masculinos, una práctica históricamente utilizada para desacreditar o discriminar a mujeres lesbianas".

"Este proceder refleja una preocupante tendencia del señor Rojas a descalificar públicamente a otras personas de la diversidad sexual", agregaron, recordando la polémica por sus declaraciones sobre Andrés Caniulef tras revelar su diagnóstico de VIH.

"El hecho de que el autor de estas acciones sea gay no las justifica ni las hace menos dañinas. Muy por el contrario: Cuando personas de la propia diversidad reproducen insultos o estigmas, sus palabras terminan sirviendo de excusa para reforzar la discriminación desde fuera", afirmaron.

Al finalizar, Movilh hizo un llamado "a la responsabilidad y al respeto, recordando que las diferencias pueden expresarse sin violencia ni discriminación. Estamos contigo, Isa Fernández".