Critican a Sergio Rojas tras sus dichos contra Isa Fernández: “Ser gay no te quita lo misógino” - Chilevisión

 Critican a Sergio Rojas tras sus dichos contra Isa Fernández: "Ser gay no te quita lo misógino"
Crimen del "Guatón Mutema": El dato clave que levantó su posible vínculo con el Tren de Aragua Con disparos y fuegos artificiales: Así fue la despedida de alto riesgo de "Baby Bandito" "Uno no sabe con quién...": Habla papá de paciente de médico detenido por abuso sexual en Viña del Mar Un grito desesperado y un auto huyendo: El registro clave contra médico detenido por abuso sexual en Viña Televisores, hornos y calefatores: El listado de objetos que serían requisados a reos de Punta Peuco
01/09/2025 17:40

Critican a Sergio Rojas tras sus dichos contra Isa Fernández: “Ser gay no te quita lo misógino”

La exanimadora arremetió contra el periodista tras referirse a ella con un pronombre masculino. Organizaciones de la comunidad LGBTQ+, como el Movilh, salieron a solidarizar con la DJ.

Publicado por CHV Noticias

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) condenó este lunes los recientes dichos del periodista Sergio Rojas en contra de Isabel Fernández, DJ y exanimadora de TV.

A través de Instagram, Fernández expuso capturas de la conversación con un periodista del programa Que te lo digo, quien le consultaba sobre una supuesta y antigua relación con Ilaisa Henríquez, vinculada al quiebre matrimonial de Karol Lucero.

“¿Quién fue el o la cobarde que inventó eso? ¿O acaso fuiste tú quien decidió inventar semejante estupidez?”, le respondió la recordada conductora de Invasión, desmintiendo un romance con Henríquez.

A raíz de esto, Sergio subió una historia en la que trató a Isabel de "weón", lo que generó un inmediato rechazo. "Están acostumbrados a tratar pésimo a las personas. Y parece que ser gay no te quita lo misógino", apuntó la DJ.

Movilh condenó dichos de Sergio Rojas

A través de una declaración pública, Movilh expresó su "máxima solidaridad" con Isabel Fernández ante "los insultos recibidos del periodista Sergio Rojas, quien, en el marco de un conflicto, la calificó de 'weón'".

En palabras de la organización, catalogar a una mujer abiertamente lesbiana con este término "sea cual sea el conflicto, constituye un insulto y una falta de respeto gratuita que, además, desconoce el género de la afectada al atribuirle pronombres masculinos, una práctica históricamente utilizada para desacreditar o discriminar a mujeres lesbianas".

"Este proceder refleja una preocupante tendencia del señor Rojas a descalificar públicamente a otras personas de la diversidad sexual", agregaron, recordando la polémica por sus declaraciones sobre Andrés Caniulef tras revelar su diagnóstico de VIH.

"El hecho de que el autor de estas acciones sea gay no las justifica ni las hace menos dañinas. Muy por el contrario: Cuando personas de la propia diversidad reproducen insultos o estigmas, sus palabras terminan sirviendo de excusa para reforzar la discriminación desde fuera", afirmaron.

Al finalizar, Movilh hizo un llamado "a la responsabilidad y al respeto, recordando que las diferencias pueden expresarse sin violencia ni discriminación. Estamos contigo, Isa Fernández".

“Aquí hay un mensaje”: Las 2 teorías tras el violento crimen de Baby Bandito en Cerro Navia

“Aquí hay un mensaje”: Las 2 teorías tras el violento crimen de Baby Bandito en Cerro Navia

Mientras el suegro del conocido delincuente insiste en que otros antisociales intentaron robar su vehículo BMW, desde las policías cobra fuerza la hipótesis de un posible ajuste de cuentas.

01/09/2025

El gesto que hizo llorar a María José Quintanilla en pleno concierto: “No estaba preparada”

A través de Instagram, la cantante habló del emotivo momento que vivió durante un show. "Me produce mucha alegría, pero también esa sensación de vale la pena", expresó.

01/09/2025

VIDEO | Acechaba semidesnudo: Captan modus operandi de médico acusado de abusar a adolescente en Viña

Se trata de un traumatólogo infantil, quien atiende en consultas privadas y en el Hospital Carlos Van Buren. El sujeto fue detenido por abuso sexual por sorpresa contra una mujer y una menor de 17 años.

01/09/2025

“Feliz aniversario”: Las curiosas publicaciones de Rosemarie Dietz tras destapar infidelidad

La exbailarina de Mekano sorprendió a sus seguidores con una publicación que borró horas después en donde aparece su expareja. La eliminó horas después y luego publicó un enigmático mensaje.

01/09/2025