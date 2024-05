Belén Soto contó por qué se acabó su matrimonio y reveló actual situación: “Hablamos todos los días” - Chilevisión

La actriz y escritoria se fue a México y aseguró que "me gusta la vida nómade, me gustar estar siempre desafiándome".

La actriz Belén Soto se refirió al comentado término de su matrimonio con el ingeniero Branko Bacovich y dio detalles de su actual situación.

Además, la escritora, quien se fue a México para continuar con sus proyectos laborales, contó las razones tras su separación luego de un año de casados.

Belén Soto y el fin de su matrimonio

Según contó Soto a Agricultura, el fin del matrimonio tuvo que ver con proyectos de vida diferentes.

"Influyó, quizás, porque Branko no deseaba tanto salir del país y para mí eso era lo que más me motivaba. No me gusta quedarme siempre en mi zona de confort", explicó.

Sin embargo, aseguró que lo anterior para ella "está perfecto" y que "a Branki lo quiero tal como es".

"A él le gusta su zona de confort y yo soy contrario a eso, me gusta la vida nómade, me gustar estar siempre desafiándome y buscando la incomodidad desde ese lado", comentó.

Con respecto a su actual relación con Bacovich, Soto dijo que "estamos bacán, tenemos una relación súper linda, hablamos todos los días".

"La gente inmediatamente cree que esto es un choque y no lo fue. Uno nunca sabe si el día de mañana, Branko es una persona que quiero tanto, admiro y es mu compañero (...) quizás volvemos o seguimos juntos, o en cinco años más o diez años más", reflexionó.