“Me falta para volver a la normalidad”: Gonzalo Cáceres reveló que sufrió ACV - Chilevisión

En las últimas semanas, Gonzalo Cáceres ha aparecido en varios programas de televisión, como fue el caso de Detrás del Muro de Chilevisión, donde volvió a compartir con Kike Morandé y todo su equipo.

Sin embargo, el reconocido maquillador no lo pasó nada bien hace un poco más de un mes, ya que a pocos días de Navidad sufrió un accidente cerebrovascular (ACV).

"En un momento empecé a sentir una de mis piernas y uno de mis brazos como lana, fui al médico y me dijeron que era un accidente cerebrovascular leve. Además, me detectaron anemia, así que estoy tomando fierro y me estoy cuidando", señaló al diario Las Últimas Noticias.

"Ahora estoy haciendo ejercicios todos los días, como dos veces al día, con una máquina especial. Si bien me he recuperado, aún me falta un poco para volver a la total normalidad", señaló Cáceres, quien antes había tenido un accidente en una pierna y perdió algunos dedos por causa de su diabetes.

Gonzalo Cáceres prepara su libro biográfico

Gonzalo Cáceres también reveló que gran parte de su tiempo lo destina a la escritura, ya que está trabajando en su libro biográfico.

"Voy a relatar los 54 años que llevo en la industria del espectáculo, con todas mis anécdotas desde el año 1974 en el mundo militar, el mundo de la política, de los grandes personajes. Voy a contar lo bueno y lo malo en un libro largo, con mucha información, así que no sé si lo voy a lanzar este año o el próximo", añadió.