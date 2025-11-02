¡No esperaron ni un día! Nicki Nicole desató locura en Instagram tras ruptura con Lamine Yamal - Chilevisión

La argentina habló del término de su relación con el periodista español Jordi Martin, descartando el rumore de una infidelidad por parte del futbolista.
Nicki Nicole reapareció en redes sociales con un video disfrazada de Spider-Man, marcando su primera publicación tras la confirmación de su quiebre con Lamine Yamal.
La separación fue revelada por el propio futbolista en conversación con el actor e influencer Javi Hoyos, donde afirmó: “Simplemente, nos hemos separado y ya”.
Yamal también dejó en claro que el motivo del quiebre no estuvo relacionado con una infidelidad de su parte, indicando: "No le he sido infiel ni he estado con otra persona".
Tras la publicación, los seguidores de la artista no tardaron en reaccionar: mientras algunos la felicitaron por “liberarse”, otros aprovecharon la ocasión para lanzarle piropos y mensajes coquetos.
"No soy lamine, pero cuando quieras me podés yamal", "imagínate ser Lamine Yamal y ver este video ahora", "gracias por terminar con Lamine", "ahora que estás soltera, estás más lindota", "ahora te amo más porque estás soltera", fueron algunos de los comentarios que recibió la intérprete argentina.
"Si alguien me fuese infiel, yo sería la primera en aclararlo"
Por su parte, la intérprete también se refirió a la ruptura, enviándole un mensaje al periodista español Jordi Martin.
"Hola Jordi, no soy de hacer estas cosas, pero quería aclararte que con Lamine no estamos juntos desde hace unos días, después de que me fui de Barcelona", señaló la cantante.
Por otro lado, también desmintió los rumores de infidelidad, añadiendo que "si alguien me fuese infiel, yo sería la primera en aclararlo en todos lados, como ya hice en el pasado. Pero no fue así. Simplemente, las cosas cambiaron y decidimos separarnos".
"No lo íbamos a contar, pero con todo lo que se dijo preferí aclararlo. Agradezco que no se filtre la conversación porque no quiero seguir dándole vueltas al asunto", finalizó la argentina.
Mira el video con los comentarios a continuación: