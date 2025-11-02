¡No esperaron ni un día! Nicki Nicole desató locura en Instagram tras ruptura con Lamine Yamal - Chilevisión

Nicki Nicole reapareció en redes sociales con un video disfrazada de Spider-Man, marcando su primera publicación tras la confirmación de su quiebre con Lamine Yamal.

La separación fue revelada por el propio futbolista en conversación con el actor e influencer Javi Hoyos, donde afirmó: “Simplemente, nos hemos separado y ya”.

Yamal también dejó en claro que el motivo del quiebre no estuvo relacionado con una infidelidad de su parte, indicando: "No le he sido infiel ni he estado con otra persona".

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Tras la publicación, los seguidores de la artista no tardaron en reaccionar: mientras algunos la felicitaron por “liberarse”, otros aprovecharon la ocasión para lanzarle piropos y mensajes coquetos.