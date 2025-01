Antonella Ríos contó por qué se acabó romance con Marcelo Barticciotto: “Él no quería que...” - Chilevisión

La actriz abordó el término de su relación con el ex futbolista, la cual salió a la luz luego de que ambos sufrieran un portonazo.

Antonella Ríos contó la verdad sobre el fin de su relación amorosa con Marcelo Barticciotto. Pese a que no fue en malos términos, sostuvo que ella no es "plato de segunda mesa".

Cabe recordar que su vínculo salió a la luz luego de que ambos sufrieran un portonazo en Ñuñoa en noviembre de 2024.

Antonella Ríos y su término con Marcelo Barticciotto

La actriz estuvo como invitada en el podcast Nada que Perder, de Roberto Cox y Nicolás Cabargas, espacio donde fue consultada por si todo se acabó con el ex futbolista.

"No es como que se acabó en términos de que no nos hablamos, igual (nos dijimos) feliz año nuevo y eso, pero no, ya no pasó nada", contó.

Con respecto a por qué terminaron, Ríos confesó que "cuando salió lo del portonazo, empezaron a hablar en farándula que había una persona con la que él salía y a mí me empezaron a decir que yo me había metido en una relación".

"Él no quería que lo vieran conmigo", aseguró. "Entonces había una niña 'x', entra y yo no voy a estar en un lugar donde soy plato de segunda mesa", continuó.

En esa línea, también explicó que "fue una relación muy de amigos, porque yo no te podría decir que estuve enamorada de él, para nada, pero sí me gustaba conversar con él, me daba ternura su manera de ser (...) es muy plácido y buena gente".

"No es que yo quisiera que me reconociera, pero más bien creo que hubiese sido bastante correcto que él hubiese dicho 'sí, estábamos ahí, fue una mala decisión con Antonella, pero estábamos conversando y listo, nos equivocamos', pero como que dejó la cosa rebotando", reflexionó.

"Me molestó un poco que me dejara jugando sola. No lo juzgo, pero hubiese sentido que es correcto haber dicho 'sí, pasó esto', hubiese sido lindo", pensó.

Finalmente, aseguró que "le tengo cariño, buena onda" y que "estuvo bien el tiempo que lo conocí".