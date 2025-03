Angie Jibaja reaparece en redes como testigo de Jehová y anuncia emprendimiento - Chilevisión

La ex chica reality sorprendió con el radical giro en su estilo de vida. Revisa a continuación qué fue ella en el último año.

La actriz y ex chica reality oriunda de Perú, Angie Jibaja, reapareció en sus redes sociales luego de casi un año sin subir publicación en ninguna de sus redes sociales.

Sin embargo, ahora regresó con ímpetu anunciando su nueva línea de ropa, proyecto que ha podido realizar en medio de su unión a los Testigos de Jehová.

La nueva vida de Angie Jibaja

En su cuenta oficial de Facebook, la modelo peruana publicó recientemente una fotografía con sus "hermanas en la fe", junto a una dedicatoria resumiendo parte de lo que ha sido su último año.

"En septiembre del año pasado, gracias al amor y misericordia de Jehová, me bauticé como Testigo de Jehová y hoy soy parte de este bello pueblo, me siento muy feliz, ya que hoy tengo una familia espiritual que está en todo el mundo", detalló la ex chica reality.

Agradeciendo a Dios por haberla encontrado, agregó con emoción: "Ya no me siento sola".

En otro posteo, Jibaja reveló importantes detalles sobre su nueva tienda de ropa con una línea "modesta y bonita", junto a su amiga Evelin Oliva.

"Yo los invito a que prueben esta nueva tendencia, esta nueva moda. Es muy fresh, muy de verano, también vamos a hacer cosas muy bonitas para el otoño y para el invierno. Así que, con ayuda de Dios, espero que nos vaya muy bien y que ustedes nos apoyen", expresó mientras mostraba algunas de sus prendas.