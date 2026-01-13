 “A partir de este año, nunca volveré...”: Alexandra Litvinova sorprendió con potente mensaje - Chilevisión
13/01/2026 20:00

“A partir de este año, nunca volveré...”: Alexandra Litvinova sorprendió con potente mensaje

La modelo rusa y madre de Bela, hija que tuvo junto a Alexis Sánchez, usó sus redes sociales para compartir un mensaje en medio de la celebración de su cumpleaños 26.

Publicado por CHV Noticias

Alexandra Litvinova, modelo rusa y pareja de Alexis Sánchez, compartió a través de redes sociales una serie de fotografías en el marco de su cumpleaños n.º 26.

A través de Instagram, la también influencer compartió registros de las distintas etapas de su vida, partiendo por su niñez, pasando por su juventud y llegando a su fase actual como madre de Bela, la hija que tuvo fruto de su relación con el futbolista nacional.

Por ejemplo, en uno de los videos, la modelo está sentada frente a una torta de celebración cuando, de pronto, una persona le arrebata una copa y la reemplaza por su guagua y una mamadera, dando cuenta de uno de los cambios.

Alexandra Litvinova comparte potente reflexión: "A partir de este año, ya nunca volveré..."

Junto a ese registro, la mayoría de postales muestra el 'antes' y el 'ahora', entremezclando fotos antiguas con las de su presente. En ese contexto, la modelo rusa compartió una potente reflexión. 

"Hoy, en mi cumpleaños, quise tocar a mi yo pequeña, como si se construyera un puente entre dos mundos: entre la niña y aquella a quien llaman 'mamá'", dice el escrito, tanto en castellano como en ruso.

"A partir de este año, ya nunca volverá ser 'pequeña'. Ahora en mi vida hay alguien para quien yo soy todo un mundo adulto", complementó.

Finalmente, Alexandra Litvina se refirió a las fotos, las que calificó como "un puente entre el pasado y el presente": "Sobre cómo todo cambia y, al mismo tiempo, parece que nada cambia".

"Y como un recordatorio a mí misma: en cada 'mamá adulta' todavía vive esa misma niña pequeña", cerró.

