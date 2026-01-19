 Reportan accidente de Pangal Andrade en el sur: Debió ser trasladado a hospital - Chilevisión
19/01/2026 12:41

Reportan accidente de Pangal Andrade en el sur: Debió ser trasladado a hospital

La periodista Cecilia Gutiérrez preocupó a los seguidores del deportista extremo, quien sufrió un problema durante su travesía en la región de Aysén.

Publicado por CHV Noticias

Cecilia Gutiérrez alertó a los seguidores de Pangal Andrade, luego que reportara un accidente que sufrió durante una grabación en las cercanías de Coyhaique, en la región de Aysén.

A través de Instagram, la panelista de Primer Plano informó que el deportista "tuvo un pequeño accidente en la grabación de su programa en una localidad cerca de Coyhaique”.

Andrade fue derivado a un centro asistencial para recibir los primeros auxilios. “Tuvo que ser trasladado al hospital, donde le pusieron puntos. Pero está bien, no fue nada grave”, explicó la periodista.

Luego, compartió una imagen que se tomó Pangal al interior del hospital, donde aparece acompañado de su hermano, Lorenzo Andrade. La foto también muestra a Pangal usando una venda en una de sus piernas.

Pangal Andrade confirmó accidente en medio de grabación

En diálogo con el medio Página 7, el ex chico reality confirmó que tuvo un accidente mientras filmaba junto a su equipo en la región de Aysén.

“Sí, tuve un accidente en una de las grabaciones. Pero bien, nada grave”, partió aclarando, bajándole el perfil a lo sucedido.

Andrade cerró diciendo que “es parte de la aventura, es parte de El Clan, es parte de lo que amo, porque cada capítulo es extremo. Pero estoy bien”.

